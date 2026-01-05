기업은행, 3기 IBK나라사랑카드 출시

PX 최대 50% 할인 등

IBK 기업은행이 나라사랑카드 3기 사업 시작에 맞춰 '뉴(New) IBK나라사랑카드'를 공식 출시한다고 5일 밝혔다.

이번 3기 카드는 병역의무자의 실제 생활 패턴을 반영해 혜택과 디지털 편의성을 대폭 강화한 것이 특징이다. 우선 PX 특별할인을 도입해 최대 50%까지 할인받을 수 있도록 했으며 일상 소비는 물론 부대 회식이나 선물 구매 등 고액 결제까지 폭넓게 지원한다. 군 급여만 받아도 네이버플러스멤버십 할인, 통신요금·편의점·교통·쇼핑·외식 할인 등을 카드 실적 조건 없이 제공하는 '현역병패키지'를 구성했다.

무료 상해보험 보장 한도를 5억3000만 원까지 확대하고 보이스피싱 피해보상과 군 복무 중에 발생 가능한 각종 사고 및 PTSD 진단 보장까지 포함해 안전망도 강화했다. 장병내일준비적금 최고금리는 10.2%로 상향해 자산 형성도 지원한다.

다양한 브랜드들과 제휴서비스도 개발했다. GS25, 이마트24, 메가MGC커피, 야놀자, 쏘카, 해커스, BC카드, 마스터카드 등과 함께 복무 중은 물론 입대 전·후 20대의 일상을 공백없이 지원하는 혜택을 마련했다.

기업은행은 네이버페이와의 전략적 협업을 통해 디지털 금융 편의성도 높였다. Npay에 'IBK나라사랑카드'를 등록해 결제하면 Npay포인트 10% 적립 혜택을 제공하며 특정 가맹점에서는 카드 할인 혜택도 동시에 받을 수 있다. 향후 양사는 'Npay 커넥트'를 통해 결제 인프라를 고도화하고 Web3 기술을 활용해 국방·병무 행정의 디지털 전환을 적극 지원할 예정이다.

기업은행 관계자는 "이번 3기 상품은 금융과 IT의 결합을 통해 병역의무자에게 실질적인 혜택과 편의를 제공하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 군 장병의 자산 형성과 복지 증진을 위한 혁신적인 금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





