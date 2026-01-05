"참치 한 마리에 47억을 태워?"…새해 첫 경매서 역대 최고가 속출

오마산 참다랑어 243㎏, 역대 최고가 낙찰

성게도 5배 급등…신년 경매 열기 후끈

도쿄 고토구 도요스시장에서 신년 첫 참치 경매가 열리고 있는 모습. 연합뉴스

일본 도쿄 도요스시장에서 열린 신년 첫 참치 경매에서 참치의 낙찰가가 47억원을 넘기며 역대 최고 기록이 새로 쓰였다. 참치뿐 아니라 성게 역시 사상 최고가에 거래되며 신년 경매 열기가 뜨겁게 달아올랐다.

NHK와 교도통신 등에 따르면 5일 오전 일본의 도쿄 수산물 시장 도요스 시장에서 진행된 신년 첫 참치 경매에서 아오모리현 오마(大間)산 참다랑어(243㎏)가 5억1030만엔(약 47억원)에 낙찰됐다.

이는 관련 기록이 남아 있는 1999년 이후 최고치로 종전 최고가였던 2019년의 3억3360만엔(약 30억8000만원)을 크게 웃도는 수준이다. 지난해 신년 첫 경매 최고 낙찰가는 2억700만엔(약 19억원)이었다.

올해 최고가 참치의 낙찰자는 초밥 체인점 '스시 잔마이'를 운영하는 기요무라(喜代村)대표로 확인됐다. 기요무라는 2019년 신년 첫 참치 경매에서도 최고가 낙찰을 기록한 바 있다.

일본 초밥체인점 스시 잔마이를 운영하는 기무라 기요시 대표는 매년 도요스 시장에서 진행된 신년 첫 참치 경매에 나와 최고가를 써내며 낙찰 받는 것으로 유명하다. 스시 잔마이 인스타그램에 올라온 기무라 대표 모습. 원본보기 아이콘

기무라 기요시 기요무라 대표는 "참치를 보자마자 어떻게 해서든 꼭 갖고 싶다는 생각이 들었다"며 "금액에는 다소 놀랐지만 한 명이라도 많은 분이 이 참치를 드시고 건강해지기를 바란다"고 말했다.

해당 참치는 '스시 잔마이' 쓰키지 본점에서 해체돼 이날부터 기존 참치와 동일한 가격으로 판매될 예정이다.

한편 이날 경매에서는 성게 역시 사상 최고가에 거래됐다. 니혼게이자이신문에 따르면 홋카이도산 성게 400g이 3500만엔(약 3억2000만원)에 낙찰되며 기존 최고 기록의 약 5배에 달하는 가격을 기록했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



