김웅 "공천헌금 탄원서 김병기 전달 김현지, 강간범에 신고인 알려준 격"

전날 '살인 사건' 비유 이어 이틀째 비판 이어가

"단순한 공천 비리 아닌 권력형 비리 암장 사건"

"공천 비리 신고 탄원서 뭉갠 김현지를 징계하라"

김웅 전 국민의힘 국회의원이 김병기 전 더불어민주당 원내대표의 공천헌금 의혹과 관련된 탄원서가 김현지 청와대 제1부속실장을 통해 김 전 원내대표에게 전달됐다는 의혹에 대해 "강간범을 신고했는데, 그 신고인을 강간범에게 알려준 격"이라고 4일 지적했다.

김 전 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 정청래 민주당 대표가 최근 논란이 되고 있는 공천헌금 의혹과 관련해 전날 자신의 페이스북을 통해 사과하고 "선거비리 적발 즉시 당대표 직권으로 일벌백계하겠다"고 밝힌 사실을 보도한 기사를 캡처한 사진과 함께 올린 글에서 이렇게 밝혔다.

김웅 전 국민의힘 국회의원. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 페이스북에 올린 글에서 김 전 의원은 "정청래 대표가 공천 암거래를 두고, 비리를 적발하면 직권으로 일벌백계하겠다고 한다. 그 말이 사실이면 민주당 의원 중에 살아남을 사람이 몇 없을 것 같지만 큰 걱정은 안 한다. '일벌백계하겠다고 하니 진짜 하는 줄 알더라'로 끝날 거다"라고 썼다.

김 전 의원은 "하지만, 강선우의 1억 사건과 김현지의 탄원서 뭉개기 사건은 매우 중대한 비리이다. 이 두 사건은 그간의 공천 비리 사건과는 차원이 다른 중대 범죄이다"라며 "그간의 공천 비리는 모두 공천을 사고 파는 것이었다. 안타깝지만, 우리나라와 같은 양당제와 소선거구제에서는 언제든지 일어날 수 있는 일이다"라고 했다.

이어 그는 "하지만 이 두 사건은 그 성격 자체가 다르다. 이 두 사건은 단순한 공천 비리가 아니라 권력형 비리 암장 사건이다"라고 했다.

김 전 의원은 "강선우 1억 사건에서 소름끼치는 점은, 1억원을 받았다는 점이 아니다. 김경과 강선우의 공천 비리가 확인이 되었는데도 오히려 그들 바람대로 공천을 받았다는 점이다"라고 했다.

이어 "김현지 사건도 마찬가지다"라며 "김병기가 공천대가로 수천만원을 받았다는 점보다는, 그 공천 비리가 밝혀져 탄원서까지 제출되었는데도 그 비리가 암장됐고, 오히려 그 탄원서가 범죄자인 김병기에게 전달되었다는 점이다"라고 했다.

김병기 전 더불어민주당 원내대표(왼쪽)와 강선우 민주당 의원이 지난해 12월 24일 국회 본회의에 출석해 대화하고 있다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

김 전 의원은 공천 비리와 관련된 두 사건을 강간 사건에 비유하며 비판을 이어갔다.

그는 "예를 들면 지금까지 공천 비리 사건은 강간 사건에 비유한다면, 강선우 사건은 강간범이라는 것이 드러났는데도 그 범죄를 눈감아주고 오히려 선한 시민상을 수여한 꼴이다"라고 꼬집었다.

이어 "김현지 사건은 더 황당하다"며 "강간범을 신고했는데, 그 신고인을 강간범에게 알려준 격이다. 그뿐 아니라 그 강간범을 경찰서장으로 뽑아준 셈이다"라고 했다. 또 그는 "강간범도 나쁘지만 강간범을 비호하고 신고자를 누설한 자는 더 나쁘다"고 덧붙였다.

김 전 의원은 "따라서 이 두 사건의 핵심은 누가 공천 비리를 암장했는가이다"라며 정청래 대표에게 "공천부적격 결정을 뒤집고 김경을 단수공천한 실세를 밝혀라. 공천 비리를 신고한 탄원서를 뭉갠 김현지를 징계하라"고 요구했다.

마지막으로 김 전 의원은 "같은 1억을 받은 권성동은 전광석화와 같이 구속하더니 강선우는 아직 압수수색도 받지 않고 있다"며 "이러다 흐지부지 증거 없다고 뭉갤 가능성이 93.141592% 정도라고 본다"며 글을 마무리했다.

한편 김 전 의원은 전날도 자신의 페이스북에 '또다시 등장한 현지누나, 그리고 범죄혐의'라는 제목으로 김 전 원내대표의 공천 헌금 의혹을 신고한 탄원서가 김 부속실장을 거쳐 다시 김 전 원내대표에게 전달된 과정을 살인 사건 제보에 비유하며 비판하는 글을 올렸다.

해당 게시글에서 그는 "2023년 12월 동작구 구의원 2명이 이재명 대표에게 탄원서를 제출했다. 탄원서 시작 자체가 '이재명 대표님께'이다. '2020년 총선 때 김병기 부인이 두 명의 구의원으로부터 1000만원, 2000만원을 받았다가 3~5개월 후 돌려줬다'는 내용이라고 한다"고 적었다.

이어 "이수진 전 의원에 따르면 이 탄원서는 이재명 의원실로 보내졌고, 김현지 보좌관이 받았다고 한다"고 했다.

김 전 의원은 "그런데 이 탄원서는 당 윤리감사관실을 거쳐 검증위원장이던 김병기에게 전달됐다. 김병기의 비리 제보가 돌아 돌아 다시 김병기에게 간 것이다. 예를 들면 경찰에 살인 사건을 제보하자 그 제보를 살인자에게 전달한 것과 같다"고 지적했다.

김현지 청와대 제1부속실장이 지난해 12월 4일 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에 참석해 자료를 정리하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

그는 "여기에서 가장 눈여겨볼 지점은 바로 김현지에게 전달됐다는 점이다"라며 "아마 공익제보자 김남국의 현지누나와 동일인으로 추정된다"고 했다.

김 전 의원은 해당 글에서 이번 의혹과 관련 김 부속실장과 관련자들이 ▲공직선거법 제262조의2(선거범죄신고자 등의 보호) 위반 ▲정치자금법 제53조(정치자금범죄 신고자의 보호 등) 위반 ▲범인도피죄 등의 법적 책임을 질 수 있다고 분석했다.

그는 글의 말미에 "하지만 이게 수사될 리 만무하다. 김남국의 현지누나를, 만사현통의 절대존엄을 어찌 경찰이 수사하겠는가"라며 "이미 김병기 업무상횡령도 청탁 한 방으로 뭉갰고, 동작서는 작년 11월부터 김병기의 금품수수 사건을 뭉개고 있다고 한다"고 적었다.

이어 "역시 민주당이 사랑하는 특검이 등장해야 하나?"라며 글을 맺었다.





최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>