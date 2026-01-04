본문 바로가기
임재범, 가요계 은퇴 선언…"40주년 공연 끝으로"

정동훈기자

입력2026.01.04 15:24

가수 임재범(62)이 가요계 은퇴를 선언했다.


4일 소속사 블루씨드엔터테인먼트에 따르면 현재 40주년 전국투어 콘서트 '나는 임재범이다'를 진행하고 있는 임재범은 이번 전국투어를 끝으로 무대를 떠나겠다는 의사를 밝혔다.

임재범은 이날 오후 6시 20분 방송되는 JTBC '뉴스룸'에 출연해 은퇴에 관한 입장을 전한다.

가수 임재범이 지난해 9월 17일 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 데뷔 40주년 기념 전국 투어 및 8집 선공개 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다 연합뉴스

그는 JTBC가 공개한 예고 영상에서 "많은 시간, 참 많은 생각을 해봤었는데 이번 40주년 공연을 끝으로 무대를 떠나려고 한다"고 말했다.

임재범은 지난해 11월 29일 대구를 시작으로 인천, 부산 등지에서 전국투어 콘서트를 열고 있다. 서울 공연은 오는 17∼18일 올림픽공원 KSPO돔에서 열린다.


1986년 밴드 시나위 1집으로 데뷔한 임재범은 거친 목소리를 내세워 '너를 위해', '비상', '고해', '사랑보다 깊은 상처' 등 여러 히트곡을 냈다.


현재 JTBC 음악 경연 프로그램 '싱어게인 4' 심사위원으로 출연하고 있으며, 지난해 9월 신곡 '인사'를 발표하며 정규 8집을 발매하겠다는 계획을 밝히기도 했다.

임재범은 신곡 발매 기념 기자간담회에서 "다른 분들은 괜찮다고 해도 저는 늘 (녹음 뒤) 미련이 남는다. 호흡이 맞았나, 가사 전달은 제대로 됐나 하고 뒤돌아보는 시간이 많아진다"며 "50주년, 60주년까지 할 수 있을지는 모르겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
