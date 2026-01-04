본문 바로가기
내집이 카페가 된다… 신세계 센텀시티, ‘홈카페 커피머신 특집전’ 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.04 14:11

홈카페 커피머신 이벤트… 네스프레소·드롱기

원두향이 내 집안에 퍼진다. 이젠 오픈런도, 웨이팅도 필요 없다.


신세계 센텀시티는 연초 한파에 집이나 사무실에서 커피를 즐길 수 있도록, 오는 14일까지 백화점 7층에서 '홈카페 커피머신 특집전'을 진행한다.


네스프레소는 대표 모델인 '버츄오 플러스'(18만 9000원)를 선보이며, '에어로치노4'(11만 9000원) 구매 시 바리스타컵 1개를 증정한다.

네스프레소. 신세계 센텀시티 제공

네스프레소. 신세계 센텀시티 제공

드롱기는 '리벨리아 오닉스'(140만원) 등 프리미엄 제품과 소개하며, 머신 구매 시 '홈카페 기프트 세트' 또는 '미셸라도르 원두'(이상 한정 수량)를 제공하는 이벤트도 진행된다.

드롱기. 신세계 센텀시티 제공

드롱기. 신세계 센텀시티 제공

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
