본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

美 공격에 베네수엘라 민간인 등 최소 40명 사망

한진주기자

입력2026.01.04 11:12

시계아이콘00분 46초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"민간·군사 목표물에 미사일 등 떨어져"

미군의 공격으로 베네수엘라에서 군인과 민간인을 포함해 최소 40명이 사망했다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 익명의 베네수엘라 고위 당국자를 인용해 보도했다.


3일(현지시간) 새벽 미국의 공습 이후 베네수엘라 최대 군사시설인 푸에르테 티우나에서 화염이 솟구치고 있다. 연합뉴스

3일(현지시간) 새벽 미국의 공습 이후 베네수엘라 최대 군사시설인 푸에르테 티우나에서 화염이 솟구치고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 미군은 베네수엘라 수도 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이다주를 공습했다.

베네수엘라 최대 군사기지인 푸에르타 티우나와 카라카스 동쪽의 라 카를로타 공군 기지가 공격을 받았다. 베네수엘라 국영석유기업(PDVSA)의 석유 저장소는 파손되지 않았다고 전했다.


이 중 카라카스 공항 서쪽 해안가의 저소득층 주거 지역인 카티아 라 마르의 아파트 건물도 미군의 공습을 받았다. 이로 인해 80세 여성이 사망하고, 다른 한 명이 중상을 입었다.


베네수엘라 정부 조사관은 이날 오후 현장을 방문, 목격자들을 만나 당시 상황에 대해 듣고 발사체들을 수거했다고 NYT는 전했다.

이반 힐 베네수엘라 외교부 장관은 러시아 관영 리아 노보스티 통신에 "미사일과 폭탄이 민간과 군사 목표물에 떨어졌다"며 "피해 규모를 아직 파악 중이지만, 민간인과 군인 사상자가 발생했다"고 말했다.

힐 장관은 "민간 기반 시설이 파괴된 것은 국제 인도주의법 위반"이라고 비판했다.


미 육군의 최정예 특수부대인 델타포스는 안전가옥을 급습해 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송했다.


반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 작전에서 미군 몇 명이 부상했으나 사망자는 없다고 밝혔다.


트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "(미군은) 아무도 죽지 않았다고 생각한다. 몇몇이 공격을 받았지만, 그들은 아주 괜찮은 상태로 돌아왔다"며 "헬기 한 대가 심한 공격을 받았지만, 역시 돌아왔다"고 말했다.


트럼프 대통령은 또 언론과의 인터뷰에서 마두로 대통령 체포 과정에서 그를 보호하고 있던 많은 쿠바인들이 목숨을 잃었다며, 쿠바 측 경호 인력 다수가 사망했음을 시사했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조 넘나 '반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 보행자 교통사고 줄었는데... 대치동 학원가만 왜?

'인간 사료'로 불리는 치즈볼, 동물 사료 만들다 탄생

베이비박스 상담사 설득에... 아기 다시 데리고 갔다

백년기업 4만개 넘어…장수기업은 어떻게 탄생했을까

"끄악~나 죽는다" 희귀암에도 유머 잃지 않은 22세 청년…기부문화를 바꿨다

'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조 넘나

KT, 위약금 면제 나흘간 5만명 이탈…71% SKT로

새로운 이슈 보기