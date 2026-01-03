본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

[속보]이 대통령 "베네수엘라 교민 보호 철저, 철수 계획 준비" 지시

송승섭기자

입력2026.01.03 18:32

수정2026.01.03 18:39

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]이 대통령 "베네수엘라 교민 보호 철저, 철수 계획 준비" 지시
AD
원본보기 아이콘

[속보]이 대통령 "베네수엘라 교민 보호 철저, 철수 계획 준비" 지시





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"곧 베트남 여행 가는데" 무심코 가져갔다간 벌금 27만원…전자담배 주의 "곧 베트남 여행 가는데" 무심코 가져갔다간 벌금 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1년간 1000명 넘게 상대"…말 많은 78세 할머니의 정체는

강도에 '역고소' 당한 나나가 SNS에 올린 글…"무너지지 않을 테니 걱정 말라"

잃어버린 태블릿 1대 때문에…강남 마약조직 줄줄이 붙잡혀

'이 나라' 여행시 전자담배 주의! 적발되면 최대 27만원

"끄악~나 죽는다" 희귀암에도 유머 잃지 않은 22세 청년…기부문화를 바꿨다

"믿었다간 큰일"…구글 'AI 오버뷰' 잘못된 건강 조언

'관광 대국' 태국 휘청…작년 외국인 여행객 7% 감소

새로운 이슈 보기