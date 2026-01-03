유전자 변이 우려에…우즈베크, '먼 혈족 간 결혼'도 금지 추진

8촌 이내 같은 항렬 결혼 금지 법안

일부 지역선 기혼부부 25%가 혈족

유전자 돌연변이도 국제 평균 2배

중앙아시아 우즈베키스탄 정부가 혈족 간 결혼으로 인한 유전자 변이 가능성을 최소화하기 위해 현행보다 더 엄격하게 혈족 간 결혼을 금지하는 입법을 추진한다.

최근 키르기스스탄 매체인 타임스오브센트럴아시아(TCA)에 따르면, 우즈베키스탄 법무부는 집안 아저씨와 조카딸, 아주머니와 조카, 8촌 이내 같은 항렬 남녀 간 결혼 등 비교적 먼 혈족 간 결혼도 금지하는 법안을 마련했다. 해당 법안에는 위반 시 벌금형이나 최장 2년의 노동 교화형에 처할 수 있다는 내용도 포함됐다. 다만 결혼 예정자가 형식적으로 혈족에 포함되지만, 과거에 입양됐고 생물학적 관계가 전혀 없을 경우에는 결혼을 허용한다. 정부는 입법 절차를 밟기에 앞서 해당 법안을 자체 플랫폼에 공개해 일반인 의견을 수렴하고 있다.

우즈베크 현행 가족법은 직계 존비속 관계이거나 결혼할 배우자가 의붓 형제자매인 경우 등 가까운 혈족관계인 경우에만 결혼을 금지한다.

이번 입법 추진은 혈족 간 결혼과 연관된 유전적 위험을 밝혀낸 연구 결과가 최근 나온 데 따른 것이다.

우즈베크 온라인 뉴스매체 '자민.uz'에 따르면 우즈베크 국영 '첨단기술연구소(CAT)' 연구진은 최근 보고서를 통해 우즈베크 국민을 상대로 조사한 결과 수십건의 새로운 유전자 돌연변이를 확인했다고 발표했다. 연구진은 두 번째 자녀만이 유전자 돌연변이를 지녔고, 어린이의 약 86%가 최소한 하나의 훼손된 유전자를 보유한 것으로 나타났는데 이는 국제 평균의 두 배에 해당한다고 설명했다.

이 같은 현상의 원인으로 연구진은 우즈베키스탄에서 많이 이뤄지는 혈족 간 결혼을 들었다. 실제로 우즈베키스탄의 일부 지역에선 기혼 커플의 약 25%가 혈족 관계인 것으로 알려졌다.

전문가들은 유전자 돌연변이가 유전적 장애 가능성을 높일 뿐만 아니라 당뇨병과 심혈관 질병, 암 등의 발생 위험도 키울 수 있다고 경고한다. CAT 연구진은 "결혼을 앞둔 커플은 반드시 유전자 검사를 받도록 하는 제도를 공중보건 당국이 도입해야 한다"고 제언했다.





