▲신광주씨 별세, 신진창씨(금융위원회 사무처장) 부친상 = 2026년 1월 3일, 신촌 세브란스병원 장례식장 특2호실, 발인 5일, 장지 충남 금산 선영
이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]신진창(금융위원회 사무처장)씨 부친상
2026년 01월 03일(토)
