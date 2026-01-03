본문 바로가기
[부고]신진창(금융위원회 사무처장)씨 부친상

이창환기자

입력2026.01.03 10:20

▲신광주씨 별세, 신진창씨(금융위원회 사무처장) 부친상 = 2026년 1월 3일, 신촌 세브란스병원 장례식장 특2호실, 발인 5일, 장지 충남 금산 선영





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
