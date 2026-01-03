“일자리는 가장 확실한 복지”… 한국필립모리스 일자리창출 양산시장 표창

양산공장 설립 인력 약 200명→520여명 두배 이상 확대



직원 복지증진·근로환경개선, 지역인재들에 일자리 제공

한국필립모리스가 지속적인 고용 확대와 지역 상생 노력을 인정받아 양산시장 표창을 받았다.

경남 양산시는 연말을 맞아 일자리창출 유공 표창을 받은 한국필립모리스 윤희경 대표이사에게 지난 31일 표창패를 전달했다.

한국필립모리스는 2002년 경남 양산에 공장을 설립한 이후 단순한 제조 거점을 넘어 지역경제 활성화와 고용 창출의 핵심 파트너로 자리매김했다. 설립 초기 약 200명이었던 양산공장 인력은 현재 약 520여명으로 두 배 이상 확대됐다.

이는 인원 증가는 물론 정규직 중심의 안정적 고용과 글로벌 수준의 복지, 안전 기준을 적용함으로써 지역사회에 양질의 일자리를 제공하고 있다는 점에서 의미가 남다르다.

특히 전체인력의 약 90% 이상을 지역 인재로 채용함으로써 지역 인재 육성에 대한 지속적인 투자와 끊임없는 실천을 보여주고 있다. 그리고 약 500여개 협력사와의 거래를 통해 직간접적으로 수천 명의 일자리를 창출하고 있으며, 이 중 140여개 업체는 양산, 부산, 울산, 창원 등 지역 기반 기업으로 이는 지역 산업 생태계와 긴밀한 협력을 통해 지속가능한 고용 기반을 확대하고 있음을 보여준다.

최근에도 양산공장을 중심으로 우수 인재를 선발해 채용을 이어가고 있으며, 이들은 각 부서에 배치돼 빠르게 적응하고 실질적인 업무 기여를 통해 조직 내에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 또 발달장애인의 자립과 사회 참여를 지원하는 사회적 기업들과 협력해 간접 고용 (장애인연계고용) 형태의 일자리도 계속적으로 창출하는 등 직원들이 근무하기 좋은 직장을 만들기 위해 최선의 노력을 다하고 있다.

양산시 관계자는 "이번 표창은 그간 지속적인 지역경제 활성화, 지역 내 고용창출, 근로환경개선과 직원복지 증진에 기여한 공로로 수상한 것"이라며 "앞으로 양산시민과 기업이 함께 성장할 수 있다는 모범사례로 널리 확산될 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.





