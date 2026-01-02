박지원, 유승민에 "총리직 거절 고마워…극우에 가까운 인물"

유승민 "제안 사실, 여러 차례 거절해"

박지원 "대북·노동에서 극우에 가까워"

박지원 더불어민주당 의원. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

유승민 전 국민의힘 의원이 6·3 대선 직전 이재명 당시 대선 후보에게 총리직 제안을 받고 이를 거절했다고 밝힌 가운데, 박지원 더불어민주당 의원이 "고맙다"는 입장을 전했다.

2일 박지원 의원은 MBC '김종배의 시선집중'에 출연해 "정치권에서 유승민 전 의원에 대한 인격과 실력은 높이 평가하지만, 이 대통령이나 측근들이 나에게 총리 영입 의견을 물었다면 단연코 반대를 했을 것"이라고 말했다.

박 의원은 "한 때 국민의당 당 대표를 맡을 당시 안철수, 유승민, 홍준표 이분들이 후보 단일화를 하려고 했다"며 "그때 유 전 의원을 만나보니 당시 홍준표 후보는 대북정책, 햇볕정책에 대해서 상당히 융통성을 가지고 있었지만, 유승민 후보는 햇볕정책을 폐기하고 사과해야 한다는 걸 통합의 조건으로 내세웠다"고 회상했다.

과거 몇 차례 TV 토론을 했던 경험도 언급했다. 박 의원은 "대북 문제나 노동 문제, 복지 문제에 대해서 아주 극우에 가까울 정도로 거리가 멀다"며 "유 의원이 거절해준 것은 이 대통령의 성공을 위해 아주 잘했다. 만약 제가 알았으면 이 대통령께 하시지 않아야 된다고 건의했을 것 같다"고 전했다.

그러면서 "한국 정치인을 보면 항상 대북 문제, 복지, 노동 문제에서 극명하게 정체성이 나타난다"며 "민주당은 대북 관계, 평화, 교류, 협력을 통해 전쟁을 억제하자는 것인데, 이런 것에 너무 극렬하게 우파적, 보수적 사상을 갖는 유승민 전 의원과는 도저히 함께할 수 없는 그런 인물이라는 게 제 판단"이라고 부연했다.

앞서 이 대통령이 최근 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원을 기획예산처 장관으로 발탁한 이후 정치권에선 유 전 의원도 제안받았다는 보도가 나온 바 있다. 이에 유 전 의원은 한 라디오에 출연해 총리직을 제안받은 사실이 맞고, 여러 차례 거절했다는 입장을 밝혔다.

유 전 의원은 "작년 2월 민주당 모 의원으로부터 이재명 당시 민주당 대표가 집권하면 저에게 국무총리를 맡아달라는 뜻을 전달하라고 했다고 이야기를 들었다"며 "나는 그럴 생각이 전혀 없다고 전하라고 했고, 이후 그분 전화를 안 받았다"고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>