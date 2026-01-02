본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

서울 종각역 앞 3중 추돌사고…보행자 40대 여성 사망·9명 부상(종합)

이은서기자

입력2026.01.02 20:01

수정2026.01.02 20:12

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일 오후 6시5분께 서울 종로구 종각역 앞 도로에서 승용차 2대와 택시 1대가 잇따라 추돌하는 교통사고가 나 40대 여성이 숨지고 9명이 다쳤다.

소방 당국 등에 따르면 택시 1대가 횡단보도 방향으로 돌진하며 승용차 2대를 잇달아 추돌했다.

택시는 승용차를 추돌한 뒤 횡단보도 신호등 기둥을 들이받았고, 이후 앞에 있던 차량을 추돌한 뒤 멈췄다.

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2일 오후 6시5분께 서울 종로구 종각역 앞 도로에서 승용차 2대와 택시 1대가 잇따라 추돌하는 교통사고가 나 40대 여성이 숨지고 9명이 다쳤다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

소방 당국 등에 따르면 택시 1대가 횡단보도 방향으로 돌진하며 승용차 2대를 잇달아 추돌했다. 택시는 승용차를 추돌한 뒤 횡단보도 신호등 기둥을 들이받았고, 이후 앞에 있던 차량을 추돌한 뒤 멈췄다. 이 과정에서 횡단보도 신호를 기다리던 보행자를 들이받았다.


이 사고로 택시 운전자와 승객 등 4명, 보행자 6명이 부상을 입었다. 부상자에는 외국인 4명(인도네시아인 3명·인도인 1명)도 포함됐다.

이중 보행자인 40대 여성은 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.


사고 차량 중 1대에서는 화재가 발생하기도 했다.


승용차를 들이받은 택시 운전자는 70대 남성으로 확인됐다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위와 부상자 신원 등을 조사하고 있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국에선 일상어 수준"…BBC, '깜짝' 놀라 소개한 '리즈 시절' 표현 "한국에선 일상어 수준"…BBC, '깜짝' 놀라 소개한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'

이걸 차에 붙이고 다닌다고?…200만원 벌금에도 '당당'

"저 남자 누구지?"…'아이코 공주' 옆, 새해 행사에 처음 등장한 인물

"덕분에 좋은 날들이 많아요"…새해 첫날 소방서에 편지·선물 전달한 어린이

"홍콩 너무 좋아한다" 장원영 발언에 불매 운동 조짐까지…뿔난 中여론

"대신 줄서드려요" 흑백요리사 맛집, 오픈런 알바 뛴다

국립중앙박물관 관람객 650만 돌파…"세계 3대 박물관 수준"

새로운 이슈 보기