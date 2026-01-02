"홍콩 너무 좋아한다" 장원영 발언에 불매 운동 조짐까지…뿔난 中여론

'하나의 중국' 원칙 거론하며 비판

웨이보 중심으로 불매 움직임 확산

그룹 아이브 멤버 장원영이 홍콩을 언급한 발언을 두고 중국 온라인 여론이 거세게 반발하고 있다. 일상적인 소감을 전하는 발언이었지만, 홍콩을 국가로 표현했다는 해석이 확산되면서 정치적 논란으로 번지는 모습이다.

논란은 최근 아이브 공식 유튜브 채널에 공개된 'MAMA 2025 비하인드' 영상에서 시작됐다. 영상 속에서 장원영은 홍콩 방문 소감을 전하며 현지 음식에 대한 기대를 밝힌 뒤, "저는 홍콩 너무 좋아한다. 맛있는 게 많다"에 이어 "홍콩은 좋아하는 나라 중 하나"라고 말했다.

그룹 아이브 멤버 장원영. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 발언이 알려지자 중국 누리꾼들은 즉각 반발했다. 중국 정부가 홍콩을 특별행정구로 규정하고 '하나의 중국' 원칙을 강조해온 만큼 해당 표현이 중국의 주권을 부정한 것이라는 주장이다. 일부 누리꾼들은 장원영의 발언을 두고 "정치적 민감성을 고려하지 않았다"며 비난 수위를 높였다.

중국 최대 사회관계망서비스(SNS)인 웨이보에서는 아이브와 장원영을 겨냥한 비판 게시물이 잇따랐고, '#JangWonyoungHongKongCountry', '#IVEGetOutofChina' 등 불매를 촉구하는 해시태그도 빠르게 확산됐다. 논란이 커지자 중국 현지 언론들도 이를 주요 이슈로 다뤘다.

시나연예는 해당 발언을 두고 "중국의 영토적 완전성에 대한 공개적인 도전"이라고 지적했으며, 관영 성향의 글로벌타임스 역시 "한국 아이돌들이 중국 시장의 영향력을 인식하면서도 정치적 사안에 대한 감수성은 부족하다"며 비판적인 논조를 보였다. 이어 "중국 팬을 기반으로 활동하면서도 주권 문제를 존중하지 않는 태도는 모순적"이라는 평가도 덧붙였다.

장원영을 둘러싼 중국발 논쟁은 이번이 처음은 아니다. 그는 2022년 파리 패션위크 참석 당시 한국 전통 장신구인 비녀를 착용한 사진을 공개했다가, "중국 문화를 차용했다"고 주장하는 일부 중국 누리꾼에 의해 논란에 휘말린 바 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>