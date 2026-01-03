본문 바로가기
순천향대학교 구미병원, 2026 변화와 혁신으로 나아가는 순천향

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.03 11:52

순천향대학교 구미병원(병원장 김성호)은 2일 오전 8시 본원 향설대강당에서 2026년 시무식을 개최했다.


이날 시무식에는 김성호 병원장과 이정재 중앙의료원장을 비롯한 주요 보직자들과 구미병원 교직원들이 참석한 가운데 진행됐다.

26년 1월 1일에 취임한 이정재 중앙의료원장은 첫 일정으로 구미병원 시무식 행사에 참석했다.

김성호 병원장님 신년사/김이환 기자

김성호 병원장님 신년사/김이환 기자

시무식은 ▲국민의례 ▲구미병원 2025년 1년 뉴스 ▲모범직원 및 친절직원 표창 ▲신년사 ▲교직원 신년 하례식 ▲기념촬영 순으로 진행되었으며, 보직자들과 교직원들이 새해 덕담을 나누는 하례식을 가졌다.


김성호 병원장은 신년사를 통해 "지난 한 해는 우리 병원이 한 걸음 더 나아가기 위한 기반을 다져온 시간이었다"며 "2026년 병오년을 맞아 변화와 혁신을 이어가고, 전 교직원이 같은 방향으로 힘을 모아 병원의 발전을 함께 만들어가자"고 했다.


이정재 중앙의료원장은 "구미병원은 외래관 준공과 본관 리모델링 등을 통해 의료환경을 꾸준히 개선해왔다"며 "올해는 최신 MRI 도입 등 진료 인프라가 더욱 강화되는 만큼, 지역에서 더욱 신뢰받고 경쟁력 있는 병원으로 성장하길 기대한다"고 전했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
