100만권 5장 넣고는 "작은 물질이지만"…익명 기부자 10년째 선행

'작은 물질' 메모와 함께 전달

가평군, 지역 저소득층 위에 사용 예정

경기 가평군 청평면에 출처를 알 수 없는 100만원권 수표 5장이 전달됐다. '어려운 이웃과 함께하고 싶다'는 메모와 함께였다.

연합뉴스는 2일 가평군을 인용해 10년째 선행을 펼친 독지가가 있다고 보도했다. 앞서 지난달 30일 점심시간 한 남성이 청평면사무소를 찾아와 직원에게 봉투 하나를 내밀었다.

경기 가평군은 익명의 기부자가 연말 청평면 행정복지센터를 찾아 어려운 이웃을 돕기 위해 성금 500만 원을 기탁했다고 2일 밝혔다.

봉투에는 '작은 물질이지만 지역의 어려운 이웃과 함께하고 싶습니다'라고 이면지에 적힌 메모와 함께 100만원권 수표 5장, 총 500만원이 들어 있었다. 그러면서 이 남성은 기부자가 바빠 대신 왔다고 했다.

매년 겨울 청평면사무소에 똑같은 메모와 금액이 전달됐다. 2016년부터 매년 1∼2차례 청평면사무소에 하는 기부였다. 이번까지 그는 17차례에 걸쳐 총 8617만 7870원을 기부했다. 다만, 그동안 왔던 60대 전후로 보이는 기부자의 모습이 아니었다.

대부분 봉투에는 대부분 100만원권 5장이 들어있었다. 이 중 3번은 2020년 100만원, 2021년 517만7870만원, 2023년 1000만원을 냈다. 메모의 문구와 글씨체는 같았는데, '작은 물질'이라는 겸손한 표현을 사용했다.

이를 받은 직원들이 주소와 직업, 나이 등을 물었지만, 이 남성은 극구 사양했다. 그러면서 "어려운 분들을 위해 잘 사용되길 바란다"는 말만 남기고 자리를 떴다. 차 한잔하자는 제안도 마다했다고 한다.

이에 지역에서는 독지가를 두고 사업가, 자영업자, 땅 부자 등 다양한 이야기가 떠돌았다. 청평면사무소에서 오래 일한 직원들은 독지가가 누구인지 일부 짐작하기도 했지만, 그의 뜻을 존중해 굳이 특정인을 언급하지 않은 것으로 알려졌다.

박성규 청평면장은 "경제적으로 모두 어려운 상황에서도 자기 선행을 드러내지 않고 묵묵히 나눔을 실천해 준 기부자께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다"며 "기부자의 뜻이 지역 사회 곳곳에 온전히 전달될 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

기부금은 사회복지공동모금회를 통해 이 지역 저소득층에게 사용된다.

한편, 같은 날 충북 괴산군은 익명의 기부자가 취약계층 난방 지원비 2000만 원을 기탁했다. 기부자는 공개적인 언급이나 예우를 원하지 않는다며 성금을 취약계층을 위해 사용하길 당부했다.

성금은 연탄보일러를 사용하는 취약계층 40가구에 가구당 연탄 500장씩 지원하는 데 사용할 예정이다.









