본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

수출입은행, 신임 본부장·준법감시인 선임

문채석기자

입력2026.01.02 16:20

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중소·중견기업 지원, 자금운용, 대외경협기금 담당
준법감시인은 감사·재무·지점장 거친 베테랑 임명

한국수출입은행은 본부장 3명과 준법감시인을 선임했다고 2일 밝혔다.


김진섭 한국수출입은행 신임 본부장. 수은

김진섭 한국수출입은행 신임 본부장. 수은

AD
원본보기 아이콘

신임 본부장으로 김진섭 기획부장, 이동훈 공급망안정화기금단장, 서정화 경협총괄부장을 임명했다.

김 신임 본부장은 기획부장, 자금시장단장, 경영혁신실장 등을 역임한 기획·경영관리 전문가다.


중소중견기업금융본부를 이끌며 수은의 중소중견기업 지원을 위한 전략 수립과 실행 업무를 총괄한다.


이동훈 수은 신임 본부장. 수은

이동훈 수은 신임 본부장. 수은

원본보기 아이콘

이 신임 본부장은 공급망안정화기금단장, 혁신성장금융3부장, 수은인니금융 부사장 등을 역임한 여신·글로벌금융 전문가다.

글로벌·자본시장본부장을 맡아 수은의 자본시장 업무 확장과 자금조달·운용 업무를 이끈다.


서정화 수은 신임 본부장. 수은

서정화 수은 신임 본부장. 수은

원본보기 아이콘

서 신임 본부장은 경협총괄부장, 부산지점장, 서아시아부장 등을 역임한 국제개발협력 전문가다.


경제협력사업본부를 맡아 개발도상국 경제 발전을 지원하는 대외경협기금 업무를 담당한다.


박희갑 수은 신임 준법감시인. 수은

박희갑 수은 신임 준법감시인. 수은

원본보기 아이콘

신임 준법감시인으로는 박희갑 감사부장을 임명했다.


박 신임 준법감시인은 감사부장, 재무관리부장, 수원지점장 등 주요 직책을 거쳤다. 수은 준법감시 업무를 이끌게 된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금' 근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"작은 호텔 같았다" 대형 침대 놓고 개인 사우나까지…尹 집무실 내실 공개

루이비통 벽화, 순금 수도꼭지…억만장자 호날두, 580억 고국 저택 들여다보니

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'

맛집 웨이팅 전쟁…줄도 사고 판다

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

"대신 줄서드려요" 흑백요리사 맛집, 오픈런 알바 뛴다

국립중앙박물관 관람객 650만 돌파…"세계 3대 박물관 수준"

새로운 이슈 보기