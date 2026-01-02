금호건설, 1143억 규모 효성새사미아파트 주택재건축 정비사업 수주

금호건설 은 2일 1143억3527만원 규모 효성새사미아파트 주택재건축 정비사업을 수주했다고 공시했다.
이는 최근 매출액 대비 5.97% 규모다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
