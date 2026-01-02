[신년사]강태영 농협은행장 "생산적금융으로 정체성 증명할 것"

강태영 NH농협은행장은 2일 신년사를 통해 "농협은행만의 생산적 금융을 통해 뿌리가 특별한 민족은행이자 고객과 함께 성장하는 은행이라는 정체성을 다시 한번 분명히 증명해 보이도록 할 것"이라고 강조했다.

강 행장은 "위기와 격변에 철저히 대응하고 범농협의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 수익센터의 역할을 충실히 수행해야 한다"고 말했다.

이어 "초개인화 금융으로 고객을 미소 짓게 하고, 고객과의 동반성장을 반드시 실현해야 한다"며 "수익성과 건전성을 강화해 지속 가능한 성장 토대를 공고히 다져야 한다"고 밝혔다.

강 행장은 "원리 원칙에 기반한 정직한 조직으로 금융 소비자 보호에 앞장서고 금융사고 제로화를 실현해야 한다"며 "현장에서 축적되는 데이터와 경험이 인공지능(AI) 성능과 서비스 품질을 높이는 선순환 구조를 만드는 '에이전트 AI 은행'을 구현해야 한다"고 덧붙였다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



