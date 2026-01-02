[속보]코스피 사상 첫 4300선 돌파
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]코스피 사상 첫 4300선 돌파
2026년 01월 02일(금)
[속보]코스피 사상 첫 4300선 돌파
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"
명품 판도 뒤집혔다…비싸게 판 샤넬, '만년 1등' 누르고 정상 차지
"판교 밑으로는 지방 아닌가요?"…반도체 고급 인력 발목 잡는 지방 이전론[Why&Next]
"육지 8% 사라진다…中 비상" 코로나 예언가, 2026년 해석들
근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'
"작은 호텔 같았다" 대형 침대 놓고 개인 사우나까지…尹 집무실 내실 공개
"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"
근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'
"암 걸려도, 팔다리 없어도 전장터로" 軍 비리 문서에 러시아 '발칵'
김주애, 김일성-김정일 묘소 첫 참배…‘정중앙’ 위치 주목