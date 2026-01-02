[신년사]빈대인 BNK금융 회장 "미래성장 위한 새로운 금융 구현"

빈대인 BNK금융지주 회장. 강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

빈대인 BNK금융지주 회장은 2일 신년사를 통해 "2026년도 경영방침을 미래성장을 위한 새로운 금융 구현으로 정했다"고 밝혔다.

빈 회장은 "생산적 금융에 기반한 영업방식의 대전환이 필요하다"며 "은행은 예대마진 중심 수익구조에서 벗어나 비이자이익 확대, 투자 전문화 전략으로 무게 중심을 옮기고, 비은행 자회사는 구조화금융 확대, 벤처캐피탈(VC) 기능 등을 강화해 새로운 성장동력을 창출해야 한다"고 강조했다.

지역금융그룹의 역할에도 변화가 필요하다고 주장했다. 그는 "해양수산부 이전, 동남권투자공사 설립 등 정부정책에 기회요인을 찾고, 조선·해양·물류·인프라 등 지역특화산업에서 금융허브 역할을 수행해야 한다"고 말했다.

이를 위해 "지주가 신설한 지속가능금융본부를 중심으로 컨트롤타워 기능을 강화해 자회사간 협업으로 실행력을 높여야 한다"고 당부했다.

빈 회장은 또 "인공지능(AI)으로 성장 엔진을 재가동해야 한다"면서 "AI를 기업분석, 투자·심사, 리스크 관리 등 업무 전반에 적용해 고객 이해와 자본 배분의 정밀도를 높이는 등 경영 의사결정의 한 축으로 활용해야 한다"고 밝혔다.

그는 "단 한 번의 금융소비자 피해나 정보유출, 내부통제 실패도 그룹 전체의 신뢰 훼손으로 연결될 수 있다"면서 "금융 소비자 보호와 내부통제 체계를 강화해야 한다"고 강조했다.





