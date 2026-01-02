국내 최초 '한국독립리서치협회' 출범…민간 주도 리서치협회 탄생

국내 주식시장의 정보 비대칭을 해소하고 객관적 투자 정보를 제공하기 위한 한국독립리서치협회(KIRA, The Korea Independent Research Association)가 2일 공식 출범했다. 독립리서치 기업들이 모인 전문 협회로, 민간 주도 리서치협회로는 국내 최초다.

한국독립리서치협회는 이충헌 밸류파인더 대표를 초대 회장으로 선출했으며 독립리서치 지엘리서치, 아리스가 설립 회원사로 참여했다.

이충헌 협회장은 "한국독립리서치협회는 협회사들과 함께 시장에 알려지지 않은 코스피, 코스닥 중소형 상장사를 우선적으로 알리는데 주력할 것"이라고 밝혔다.

이어 "정부와 금융당국이 코스닥 활성화 방안을 추진하고 있지만 이것만으로 중소형주에 온기가 돌아오는 것은 아니다"며 "유망 중소형 상장사를 발굴하고 알리는 역할을 우리가 해나갈 것"이라고 말했다.

최근 금융당국이 코스닥 상장 폐지 요건을 강화하는 가운데 증권사의 스몰캡 리서치가 줄어들면서 저평가 중소형주 발굴의 공백이 커지고 있다. 업계에서는 한국독립리서치협회가 기업 발굴에 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

이 협회장은 "독립리서치 산업이 성장하고 시장 신뢰를 얻게 되면 정부와 금융당국에 IR 의무화 등을 비롯해 중소형 상장사 지원 정책을 제언하는 것이 목표"라며 "개인투자자와 상장사를 위한 업무를 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>