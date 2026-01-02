국토부 신임 2차관 "균형잡힌 교통망 확충…교통혁신·안전 챙겨야"

홍지선 국토부 차관 취임식

홍지선 국토교통부 신임 제2차관은 2일 "균형 잡힌 교통망 확충을 위해 수도권과 지방이 골고루 잘 사는 토대를 만들겠다"고 말했다.

홍 신임 차관은 이날 정부세종청사에서 열린 취임식에서 이같이 전하며 "경기도에서의 경험을 바탕으로 지역 균형 발전과 교통 인프라 확충을 위해 정책 설계부터 집행에 이르기까지 꼼꼼히 챙기겠다"고 밝혔다. 홍 차관은 지방고시 출신으로 경기도에서 주로 일했다. 이재명 대통령이 도지사로 있던 시기 경기도에서 철도항만물류국장, 도시주택실장 등 국토부와 직접 얽힌 일을 다뤘다. 이후 2024년 1월부터 남양주시 부시장으로 재직하다 지난달 2차관으로 임명됐다.

홍지선 국토교통부 신임 제2차관이 2일 정부세종청사에서 열린 취임식에서 발언하고 있다.

홍 차관은 "교통 혁신을 더 앞당기도록 하겠다"며 "버스·택시, 우리 경제를 떠받쳐 온 운송사업이 변화의 물결에 뒤처지지 않도록 낡은 규제를 개선하겠다"라고 말했다. 범정부 차원에서 힘을 주는 자율주행 자동차의 경우 올해 실증도시를 시작으로 전국 단위로 확대할 예정이다. 국토부 2차관이 소관하는 업무 가운데 하나다. 드론·도심항공교통(UAM) 등 미래 핵심 산업의 국산 기술력을 높여 모빌리티 서비스 범위를 확장해 나가겠다는 뜻도 내비쳤다.

교통정책 분야를 총괄하는 중앙 행정부처인 만큼 안전을 강조했다. 그는 "국민과 교통 종사자의 안전과 관련된 일이라면 지나친 대비가 부족한 준비보다 낫다고 생각한다"며 "유사 (교통)사고가 재발하지 않도록 사고 현장과 정책은 빠짐없이 점검하는 한편 국민이 보다 안심하고 안전환 환경에서 이동할 수 있도록 교통사고 예방, 안전정책 발굴에 힘쓰겠다"고 말했다.

정책 영향을 받는 국민 눈높이에서 일해달라는 주문도 했다. 홍 차관은 "국토부 업무가 다른 어느 부처보다 국민 생활에 미치는 영향이 큰 만큼 국민 눈높이에 맞는 실질적인 변화를 보여야 할 때"라며 "주거 안정과 이동 편의라는 수요자의 관점보다 국토 관리와 교통 인프라 건설이라는 공급자의 시각에서 일하는 것이 아닌지 성찰해 볼 필요도 있다"고 당부했다.





