[신년사]강영구 화재보험협회장 "고객중심 경영 가속화…글로벌 종합위험관리기관 실현"

강영구 한국화재보험협회장, 2일 신년사 통해 밝혀

강영구 한국화재보험협회 이사장이 2일 신년사를 통해 고객중심 경영을 가속해 글로벌 종합위험관리기관을 실현하겠다는 포부를 밝혔다.

강 이사장은 "화재보험협회는 지난해 고객중심 경영으로 패러다임 전환을 본격화하고 상대위험도 지수 도입과 브릿지(BRIDGE) 연계 점검 프로그램 구축으로 점검 업무를 고도화했다"며 "안전문화 캠페인을 통해 화재안심보험이라는 재정과 보험의 협력 모델을 제시해 화재취약계층을 위한 사회 안전망을 강화했다"고 운을뗐다.

강영구 한국화재보험협회 이사장.

강 이사장은 이어 "화재보험협회의 지난해 수입은 665억원으로 역대 최대"라며 "컨설팅·시험·연구 부문의 비약적 성장을 통해 미래 성장 동력을 확보했다"고 말했다.

강 이사장은 올해 핵심과제로 ▲글로벌 리더 수준의 위험관리 역량 확보 ▲고객중심의 종합위험관리플랫폼 생태계 구축 ▲재정자립도 향상을 위한 노력 지속 ▲혁신과 소통 중심의 조직문화 정착 등을 추진한다고 밝혔다.

강 이사장은 "우리 임직원 모두는 수많은 어려움 속에서도 협회의 역할과 방향을 재정의하는 패러다임 전환을 주도해 왔다"며 "항상 준비된 자세로 아침을 기다린다는 침과대단(枕戈待旦)의 자세로 업무에 임해야 한다"고 말했다.





최동현 기자



