[신년사]삼성전기 장덕현 "AI·로봇 시장서 1등 기술로 독보적 경쟁력 확보하자"

2일 수원사업장서 시무식 개최

"AI·로봇, 새로운 기회요인"

"고객들에 차별화된 솔루션 제공"

고부가품 중심 기술우위 확보 등 청사진

장덕현 삼성전기 사장은 2일 수원사업장에서 열린 시무식에서 신년사를 통해 "새로운 기회요인인 인공지능(AI)과 로봇 등 성장 시장에서 1등 기술로 독보적인 경쟁력을 갖추고 고객들에게 차별화된 솔루션을 제공하자"고 임직원들에게 주문했다.

삼성전기는 온·오프라인으로 시무식을 열어 지난해 거둔 성과를 돌아보고 임직원들에 대한 시상 등을 진행했다. 시무식은 수원사업장에서 열렸고 온라인으로도 수원, 세종, 부산사업장에도 생중계됐다.

이 자리에서 장 사장은 불확실한 외부 환경에도 흔들림 없는 강건한 사업 체질 구축을 당부했다. 고부가품 중심의 기술 경쟁우위 확보, 자동화 확대·생산성 개선을 통한 제조 경쟁력 향상, 전고체전지·글라스 기판 등 신사업 사업화, AI를 활용한 전사 혁신 등의 새해 경영 방향도 공유했다.

장 사장은 "2026년은 기술혁신과 글로벌 경영 환경의 변화가 동시에 전개되는 도전의 한 해가 될 것"이라고 내다보며 "컴포넌트 사업부는 AI 서버, 전장 등 선단품 개발 확대, 패키지솔루션 사업부는 서버 및 AI 가속기용 고부가 제품 집중, 광학솔루션 사업부는 전장, 로봇 등 성장 시장 진입을 위한 경쟁력 확보에 나설 것"이라고 말했다.

이어 "1등과 2등의 차이는 마지막 1%의 디테일에서 결정된다"고 강조하며 "임직원 모두가 맡은 분야에서 최대한 역량을 발휘하고 끝까지 완성도를 높여 위기를 기회로 바꾸고 경쟁사를 압도하는 기술 경쟁력을 만들자"고 말했다.





