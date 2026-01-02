‘KPGA 투어 2년 차’ 와다 "한국 코스 적응 마쳤다"

작년 일본 국적 선수 최초 정규 투어 활약

올해 한국프로골프(KPGA) 투어에서 주목해 볼 선수가 있다. 투어 2년 차인 와다 쇼타로(일본)가 그 주인공이다. 지난해 일본 국적 선수 최초로 KPGA 투어 퀄리파잉 토너먼트(QT)를 통해 국내 무대에 데뷔한 선수다. 작년 시드 유지에 실패했고, 다시 QT에 도전해 공동 4위로 KPGA 투어에 재입성했다.

와다는 일본 후쿠오카 출신이다. 9세 때 골프를 시작해 2013년 프로에 입회했다. 프로 전향 후 뛰어난 비거리를 바탕으로 일본 ACN(2부) 투어에 입성해 1승을 올렸다. 일본 1부 투어에서는 2017년과 2019년, 2020~2021년 뛰었다. 개인 최고 성적은 2021년 골프 파트너 프로암 토너먼트 공동 4위다.

와다는 "작년 KPGA 투어에서 뛴 것은 골프 인생에 있어 큰 도움이 됐다. 자극도 받았고 무엇보다 내 골프가 한 단계 성장했다"며 "분명 어려움도 겪었고 아쉬움도 있었지만 많은 경험을 쌓았다. 다음 시즌에도 KPGA 투어에서 뛸 수 있게 돼 기대된다"고 말했다.

와다는 올해 목표에 대해 "시드 유지를 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다. "지난해 꾸준하게 대회에 나섰고 그 안에서 여러 경험을 쌓았다"는 와다는 "이제 한국 코스에도 어느 정도 적응을 마쳤다. 올해는 우승 경쟁까지 할 수 있도록 노력하겠다"고 포부를 드러냈다.





