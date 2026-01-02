[신년사]SK하이닉스 곽노정 "선행 기술·차세대 제품 개발 속도 높여 경쟁력 유지"

2026년도 신년사 통해 밝혀

"격변하는 AI 환경서 무엇보다 속도가 중요"

"단순한 1등 넘어 초일류 기업으로 나아가야"

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장(최고경영자·CEO)은 2일 낸 신년사를 통해 새해를 "새로운 도전에 나서야 할 시점"이라 규정하고 "선행 기술과 차세대 제품에 대한 발 빠른 개발로, 치열해지고 있는 인공지능(AI) 시장에서의 경쟁력을 계속 유지해야 한다"고 강조했다.

곽 사장은 이날 회사 임직원들에게 전한 신년사에서 "격변하는 AI 환경에서 차별화된 시장경쟁력 확보를 위해선 속도가 무엇보다 중요하다"며 이와 같이 전했다.

그는 "예상을 뛰어넘은 AI 수요는 기대 이상의 호재가 아닌 상수가 됐고 경쟁의 강도는 높아지고 있다"고 현 시장 상황을 진단하며 "주요 영역에서 자사가 시장을 선도하는 위치로 평가받으며 요구되는 역할과 책임 역시 이전과 비교할 수 없을 만큼 커졌다"고도 했다.

이어 "우리의 궁극적인 지향점은 단순히 1등이 되는 것을 넘어 고객의 만족을 최우선으로 하는 진정한 파트너 역할을 수행하고 사회의 지속 발전에 기여하는 초일류 기업으로 나아가는 것"이라고 되새기며 "이를 위해 SK 매니지먼트 시스템(SKMS)을 바탕으로 한 기술 우위와 수익성 중심 경영 기조를 유지하면서도 미래를 준비하기 위해 충분한 투자와 노력을 기울여야 한다"고 힘줬다.

곽 사장은 또한 "업계를 선도한다는 동기부여는 극대화하되, 패기 있게 도전하는 수펙스 정신과 끊임없이 점검하는 겸손한 태도, 협업의 문화 역시 지속되야 한다"며 "치열한 기술·전략적 논의를 통해 원 팀 정신을 완성하는 것 역시 중요하다"고 덧붙였다.

아울러 "진정한 '풀 스택 AI 메모리 크리에이터'로 도약하기 위해 기존의 틀에 머무르지 않고 고객이 가장 필요로 하는 가치를 창의적인 방식으로 제시하고 구현해 나가는 노력도 필요하다"고 했다.





