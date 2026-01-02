함영주 하나금융 회장 "은행의 위기…판 바꾸는 혁신 필요"

2일 신년사

생산적 금융 전환·디지털금융·포용금융 확대 등

금융패러다임 변화 언급

"후발주자 성공방정식 안통해"



함영주 하나금융그룹 회장이 2일 임직원들을 향해 "판 자체를 바꾸는 근본적인 혁신이 필요하다"며 "새로운 룰을 만들고 시장을 선도하는 설계자로 거듭나야 한다"고 당부했다.

함 회장은 이날 신년사를 통해 원화 스테이블코인 생태계 주도, 생산적금융 역량 확대, 비은행 부문 강화 등을 강조했다.

함 회장은 "가계대출은 성장의 한계에 도달했고, 기업 대출과 투자 부문에서는 옥석 가리기를 위한 혜안이 필요하다"며 "그룹의 맏형으로서 충실하게 제 역할을 해 온 은행의 위기"라고 운을 뗐다.

이어 그는 "금융의 패러다임이 바뀌고 있다"며 "인공지능(AI)을 비롯한 디지털 기술의 급격한 발전은 물론, 금융산업 내부에서도 구조적 변화가 일어나고 있다"고 설명했다.

함 회장은 은행 자금이 증권사를 중심으로 이동하는 '머니무브'를 언급하며 "지난날의 성과와 막대한 규모가 내일의 생존을 보장할 수 없다"고 지적했다. 그러면서 자산관리 역량 확보, 생산적금융 추진을 위한 전문조직으로의 전환, 기업금융 심사·리스크 관리 역량 강화 등을 주문했다.

그는 특히 "그동안 금융의 후발주자로 검증된 방식을 취득하고, 리스크를 최소화하며 안정적인 성과를 일궈왔다"며 "하나금융 성공방정식의 대전환이 필요하다"고 목소리를 높였다.

함 회장은 비은행 부문 강화도 강조했다. 그는 "조직 내 만연한 무관심과 무사안일한 태도를 타파하고, 이 위기 상황을 극복하겠다는 절실하고 절박한 각오로 다가오는 변화 속에서 새로운 기회를 찾아야 한다"고 말했다.

아울러 스테이블코인과 관련해서는 "얼마나 큰 물결이 밀려올지, 파급력이 어디까지 미칠지 누구도 정확하게 예측할 수 없다"며 "코인의 발행, 유통, 사용 환류로 이어지는 완결된 생태계를 주도적으로 설계하고 선제적으로 구축해야 한다"고 강조했다.

올해 이전을 앞둔 인천 청라 사옥과 관련해서는 "어수선한 상황을 틈타 발생할 수 있는 사고예방을 위해 철저한 내부통제와 리스크관리에도 힘써야한다"며 "일하는 방식과 문화를 혁신하는 총체적인 변화, 대전환의 출발점"이라고 덧붙였다.





