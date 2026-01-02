삼성화재 "글로벌 사업 확장·AI 활용 확대…2030년까지 기업가치 30조원 달성"

삼성화재 2026년 경영기조 발표

일반·장기·자동차·자산운용 부문 혁신

삼성화재가 올해 글로벌 사업 확장과 대면 영업조직 혁신, 인공지능(AI) 활용 확산 등을 추진하겠다고 2일 밝혔다.

삼성화재는 이날 '2026년 경영기조' 발표를 통해 ▲장기보험 ▲자동차보험 ▲일반보험 ▲자산운용 부문을 근본적으로 혁신하겠다고 했다. 이를 통해 2030년 비전인 세전이익 5조원 이상과 기업가치 30조원 이상 달성의 교두보를 마련하는 한 해를 만들어 나간다는 계획이다.

장기보험은 전 밸류체인의 수익성 중심 사업구조를 통해 보험계약마진(CSM) 성장 가속화에 역량을 집중할 계획이다.

자동차보험은 고도화된 데이터 분석을 통한 맞춤형 상품플랜과 마케팅으로 지속가능한 흑자 사업구조를 확립한다..

일반보험의 경우 사이버·신재생 에너지 시장 확대와 산업안전 강화 등 신규 비즈니스를 창출해 수익성을 개선한다.

자산운용은 리스크 관리하에 고수익 유망 섹터 투자 확대로 이익률을 개선할 방침이다.

글로벌 사업도 확대한다. 지난해 40%까지 지분을 확대한 캐노피우스를 베이스캠프로 삼아 세계 최대 시장인 북미지역 사업을 본격 확장할 계획이다. 삼성Re는 사이버 등 유망시장 발굴과 위험관리 역량을 강화해 아시아 지역에서 존재감을 확고히 할 방침이다.

지난 정기 조직개편을 통해 조직 성장과 마케팅 기능을 명확히 구분한 영업본부는 영업리더의 전문성을 융합한다. 고객DX혁신실은 체계적인 로드맵을 기반으로 본업 프로세스에 AI를 적극 활용해 업무 생산성을 혁신적으로 높이고 체감할 수 있는 변화를 주도해 나갈 계획이다.

삼성화재 관계자는 "올해 삼성화재는 조직원 모두가 명확한 도전목표를 갖고 치열한 고민과 끊임없는 시도를 할 것"이라며 "이를 통해 성공 DNA를 다시 일깨움으로써 승자의 조직문화를 완성해 나갈 것"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



