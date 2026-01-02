본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

삼성화재 "글로벌 사업 확장·AI 활용 확대…2030년까지 기업가치 30조원 달성"

최동현기자

입력2026.01.02 07:54

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성화재 2026년 경영기조 발표
일반·장기·자동차·자산운용 부문 혁신

삼성화재가 올해 글로벌 사업 확장과 대면 영업조직 혁신, 인공지능(AI) 활용 확산 등을 추진하겠다고 2일 밝혔다.


삼성화재는 이날 '2026년 경영기조' 발표를 통해 ▲장기보험 ▲자동차보험 ▲일반보험 ▲자산운용 부문을 근본적으로 혁신하겠다고 했다. 이를 통해 2030년 비전인 세전이익 5조원 이상과 기업가치 30조원 이상 달성의 교두보를 마련하는 한 해를 만들어 나간다는 계획이다.

삼성화재 본사. 삼성화재

삼성화재 본사. 삼성화재

AD
원본보기 아이콘

장기보험은 전 밸류체인의 수익성 중심 사업구조를 통해 보험계약마진(CSM) 성장 가속화에 역량을 집중할 계획이다.


자동차보험은 고도화된 데이터 분석을 통한 맞춤형 상품플랜과 마케팅으로 지속가능한 흑자 사업구조를 확립한다..


일반보험의 경우 사이버·신재생 에너지 시장 확대와 산업안전 강화 등 신규 비즈니스를 창출해 수익성을 개선한다.

자산운용은 리스크 관리하에 고수익 유망 섹터 투자 확대로 이익률을 개선할 방침이다.


글로벌 사업도 확대한다. 지난해 40%까지 지분을 확대한 캐노피우스를 베이스캠프로 삼아 세계 최대 시장인 북미지역 사업을 본격 확장할 계획이다. 삼성Re는 사이버 등 유망시장 발굴과 위험관리 역량을 강화해 아시아 지역에서 존재감을 확고히 할 방침이다.


지난 정기 조직개편을 통해 조직 성장과 마케팅 기능을 명확히 구분한 영업본부는 영업리더의 전문성을 융합한다. 고객DX혁신실은 체계적인 로드맵을 기반으로 본업 프로세스에 AI를 적극 활용해 업무 생산성을 혁신적으로 높이고 체감할 수 있는 변화를 주도해 나갈 계획이다.


삼성화재 관계자는 "올해 삼성화재는 조직원 모두가 명확한 도전목표를 갖고 치열한 고민과 끊임없는 시도를 할 것"이라며 "이를 통해 성공 DNA를 다시 일깨움으로써 승자의 조직문화를 완성해 나갈 것"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"아이들을 화면서 보호하자" 호주 이어 프랑스도 청소년 SNS 규제 추진

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

'영부인' 멜라니아, 573억 받고 다큐 영화 찍었다…美 발칵

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기