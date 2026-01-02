경기도교육청4·16생명안전교육원이 세월호 참사 12주기를 맞아 '꽃을 바치다 2' 추모 전시회를 연다.

도교육청4·16생명안전교육원은 이달 2일부터 30일까지 경기도 안산 교육원 미래희망관 1층에서 정평한 세계로국제중고등학교 교사가 참여해 흑칠판 위에 오일파스텔, 아크릴 물감 등을 활용해 그린 작품 10여점을 전시한다고 밝혔다.

이번 전시는 꽃으로 기쁨을 축하하며 꽃으로 죽음을 기억하는 인간사를 표현했다.

경기도교육청4·16생명안전교육원이 이달 2일부터 30일까지 정평한 작가 초대전을 개최한다. 사진은 안내 포스터. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

꽃은 언제나 우리 삶과 함께했다는 상징성을 통해 세월호 참사로 희생된 학생과 교직원을 잊지 않고 기억하겠다는 메시지를 담았다.

관람은 주말과 공휴일을 제외한 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

전명선 도교육청4·16생명안전교육원장은 "세월호 참사 12주기를 맞아 사회적 재난의 기억을 예술적 형상으로 구현함으로써 생명 존중과 공동체 회복의 의미를 확산하는데 더욱 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>