12월 물가 2.3% 상승…연간 상승률 2.1% 5년 만에 최저 [3분 브리프]

①올해 소비자물가 2.1% 상승…5년 만에 최저
② 유통기업 73% "새해 최대 경영 리스크는 환율변동성"
③'고객정보 유출' 쿠팡, 후폭풍에 탈팡족 속도전
○미 뉴욕증시 3대지수 4거래일 연속 하락 마감…연말 차익실현 영향
○AI 낙관론·금리 인하에 3대 지수 연간 두 자릿수 상승
○2026년 변동성 확대 전망
■ 고환율에 12월 소비자물가 2.3%↑…연간 상승률 2.1% 5년 만에 최저(종합)
○석유류·수입농축수산물 물가 상승 주도
○석유류 6.1% 급등…10개월만 상승폭↑
■ 킹달러에 멈춘 소비…유통기업, 내년도 '긴축 모드'
○환율·내수 이중 부담에 경영 전략은 관리 중심
○업종별 온도 차 속 공통 키워드는 효율
■ '삿대질에 고성' 적반하장 경영진…'탈팡족' 가속페달
○'탈팡' 가속화…쿠팡 빠지고 네이버·컬리 늘어
○주간활성화이용자(WAU) 지표, 2주 연속 하락
그래픽 뉴스 : 새해 새 결심…고금리 특화적금과 함께 어때요
○기부하고 건강 챙기면 '축하' 금리…연 최고 7% 금리 받을 수 있어
○결혼 시 이자 얹어주는 이색 적금도
○한 달 간 미션 수행…'재밌는 적금'도 눈길
the Chart : 환율 하락에 가슴 쓸어내린 은행들…4분기 실적 방어하나
○환율 하락에 은행 재무 부담 덜어
○"정부 정책 효과, 내년 상반기까지 이어질 것"
○ELS·LTV 과징금 연기 역시 실적에 긍정적
17:00 스페인 실업률 변화 (12월)
17:15 스페인 제조업 구매관리자지수 (12월)
17:45 이탈리아 제조업 구매관리자지수 (12월)
17:50 프랑스 제조업 구매관리자지수 (12월)
17:55 독일 제조업 구매관리자지수 (12월)
18:00 유럽 제조업 구매관리자지수 (12월)
23:45 미국 제조업 구매관리자지수 (12월)
