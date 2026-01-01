본문 바로가기
고양시, 2026 행주산성 해맞이 행사 개최…시민 2000명과 희망 기원

이종구기자

입력2026.01.01 10:48

고양시, 3년 만에 열린'2026년 행주산성 해맞이 행사' 성료

경기 고양특례시(시장 이동환)는 1일 행주대첩 승전지인 행주산성에서 시민 2000여 명이 참여한 가운데 '2026 행주산성 해맞이 행사'를 안전하게 마무리했다고 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)가 1일 행주대첩 승전지인 행주산성에서 시민 2000여 명이 참여한 가운데 '2026 행주산성 해맞이 행사'를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

고양특례시(시장 이동환)가 1일 행주대첩 승전지인 행주산성에서 시민 2000여 명이 참여한 가운데 '2026 행주산성 해맞이 행사'를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이번 행사는 지난 2년간 기상이변에 따른 안전문제와 무안공항 참사로 인한 국가적 사정으로 열리지 못한 이후 3년 만에 재개된 행사로, 새해 첫 일출을 시민들과 함께 감상하며 한 해의 안녕과 희망을 기원하는 자리로 마련됐다.


행사는 플래시몹과 여성 중창단 공연 등 사전 공연으로 현장 분위기를 돋웠으며, 일출 시각에는 시민들이 떠오르는 해를 바라보며 새해를 맞이했다. 또한 소원성취 북치기 행사도 진행돼 참여 시민들에게 뜻깊은 경험을 선사했다.

이동환 고양특례시장이 1일 행주대첩 승전지인 행주산성에서 열린 '2026 행주산성 해맞이 행사'에서 타고를 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 1일 행주대첩 승전지인 행주산성에서 열린 '2026 행주산성 해맞이 행사'에서 타고를 하고 있다. 고양특례시 제공

특히, 이번 행사는 3년 만에 재개됨에 따라 안전문제를 최우선으로 고려해 행사장 동선을 체계적으로 운영하고, 경찰·소방 등 유관기관과 협력해 교통과 안전관리를 철저히 하는 등 행사 운영에 만전을 기했다.

이동환 고양특례시장이 1일 행주대첩 승전지인 행주산성에서 시민 2000여 명이 참여한 가운데 '2026 행주산성 해맞이 행사'를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 1일 행주대첩 승전지인 행주산성에서 시민 2000여 명이 참여한 가운데 '2026 행주산성 해맞이 행사'를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장은 "행주산성은 호국정신이 깃든 역사적 공간이자 시민들이 함께 새해를 맞이하는 소중한 장소"라며, "앞으로도 행주산성이 시민과 함께하는 대표적인 역사문화 공간으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
