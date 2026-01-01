'톰과 제리''싱글벙글쇼' 성우 송도순씨 별세…향년 77세

TBC 3기 출신, 드라마·라디오·예능 활약

'톰과 제리' 나레이션으로 대중적 사랑

라디오와 애니메이션을 통해 오랜 시간 대중과 호흡해 온 성우 송도순 씨가 지난해 마지막 날 별세했다. 유족에 따르면 송 씨는 12월31일 오후 10시께 서울 건국대병원에서 지병으로 숨을 거뒀다. 향년 77세다.

1949년 황해도에서 태어난 고인은 중앙여고를 졸업한 뒤 중앙대학교 연극영화학과에 진학했으나 학업 도중 방송계에 발을 들였다. 1967년 동양방송(TBC) 성우 3기로 입사하며 목소리 연기를 시작했고, 1980년 언론 통폐합 이후에는 KBS로 자리를 옮겨 활동을 이어갔다. 라디오 드라마와 방송극 '산다는 것은', '사랑하니까', '달수 시리즈', '간이역' 등에 출연하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.

진행자로서의 존재감도 컸다. '싱글벙글쇼', '저녁의 희망가요', '명랑콩트' 등 라디오 프로그램을 맡아 친근한 화법으로 청취자들의 사랑을 받았다. 특히 교통방송(TBS) 개국 이후에는 성우 배한성 씨와 함께 '함께 가는 저녁길'을 1990년부터 2007년까지 진행하며 퇴근길 동반자로 자리매김했다. 이 시기 그는 특유의 명쾌한 진행으로 '똑소리 아줌마'라는 별칭도 얻었다.

대중에게 가장 널리 알려진 활동은 애니메이션 해설이었다. MBC를 통해 방영된 '톰과 제리'에서 개성 강한 해설을 맡아 작품의 인기를 끌어올렸고, 그의 목소리가 담긴 버전은 지금까지도 대표적인 판본으로 회자된다. 이 밖에도 '101마리 달마시안', '내 친구 드래곤' 등 다수의 애니메이션에 참여했다.

TV 예능에서도 활약했다. '세바퀴', '공감토크쇼 놀러와' 등에 출연해 방송 경력과 삶의 이야기를 전했으며, 2015년에는 한국관광 명예홍보대사로 위촉되기도 했다. 배한성·양지운 씨 등과 함께 스페셜스피치아카데미를 설립해 원장으로 활동하며 후학 양성에도 힘썼다.

고인은 평생의 공로를 인정받아 1975년 대한민국 방송대상 라디오 부문 대상을 수상했고, 2020년에는 보관문화훈장을 받았다. 생전 방송 다큐멘터리 등을 통해 갑상선암 수술 이후 건강 관리의 중요성을 깨닫게 된 계기와 쉼 없이 일해 온 방송 인생을 솔직하게 털어놓기도 했다.

유족으로는 남편 박희민 씨와 두 아들 박준혁 씨(배우), 박진재 씨가 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 23호실에 마련되며, 발인은 3일 오전 6시 20분에 진행될 예정이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



