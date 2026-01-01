백화점 3사, 2일부터 '신년 정기세일'…최대 70% 할인 제공

2일부터 18일까지 신년 할인 행사 진행

쇼핑 수요 지원, 고객 참여형 이벤트 마련

백화점 3사가 내년 2일부터 일제히 신년 정기세일을 진행한다고 1일 밝혔다. 패션과 뷰티 부문을 중심으로 최대 70%에 달하는 할인 혜택을 제공한다.

롯데百 410여개 브랜드 참여…최대 50%↓

롯데백화점 1월 2일부터 18일까지 '2026 신년 정기 세일'을 진행하며 새해 고객맞이에 나선다. 이번 정기 세일에는 총 410여 개 브랜드가 참여해 최대 50%의 할인 혜택을 제공한다.

연중 가장 강력한 한파가 이어지는 1월을 맞아 '띠어리', '꼼데가르송', '폴스미스' 등 주요 패션 브랜드에서 패딩 코트 등 겨울 시즌오프 상품을 최대 30% 할인된 가격으로 선보인다. 또한 '폴로', '빈폴', '라코스테', '헤지스', '타미힐피거' 등 5대 트래디셔널 브랜드를 비롯해 럭셔리 상품군에서도 겨울 시즌오프 행사를 진행하며 겨울 패션 수요를 정조준한다.

새해 쇼핑 수요를 지원하기 위한 고객 참여형 이벤트도 풍성하게 준비했다. 2일에는 오전 9시 30분부터 롯데백화점 앱(APP)을 통해 발급 당일부터 4일까지 패션·스포츠 상품군 30만 원 이상 구매 시 적용 가능한 3만원 할인 쿠폰을 선착순 2만명에게 발급한다. 같은 기간 응모 가능한 '신년 맞이 쇼핑지원금 이벤트'를 통해 추첨을 거쳐 1등 당첨자 2026명에게는 5만 원 상당의 롯데모바일상품권을, 2등 당첨자 2만 명에게는 1만 원 상당의 롯데모바일상품권을 증정한다. 해당 상품권은 1월 8일부터 18일까지 사용할 수 있다.

롯데백화점은 '설화수'와 협업한 '붉은 말의 해' 프로모션도 진행한다. 붉은 말 패키지가 돋보이는 윤조에센스 기획 기프트 세트를 단독으로 선보이며, '설화수 X 오덴세' 협업 텀블러를 증정하는 프로모션도 마련했다. 박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "신년의 포문을 여는 첫 행사인 만큼 선물 수요를 중심으로 많은 고객의 관심이 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

신세계百, 300개 브랜드 참여…최대 70%↓

신세계백화점은 오는 2일부터 11일까지 전국 13개 점포에 진행되는 이번 행사는 패션·잡화·리빙 등 300여개 브랜드가 참여한다.

이번 행사의 하이라이트는 'Good 福 DAY 특가 상품'이다. 스트리트 패션, 아동, 스포츠 장르에서 파격적으로 최대 70% 할인가 상품을 선보인다. 스케쳐스는 고워크 글라이드 스템 2.0을 9만9000원(정가 12만9000원), 브라운브레스의 올티니티 다운 자켓을 7만9000원(정가 25만9000원)에 판매한다. 아동 브랜드 압소바는 우주복·내의·배냇저고리·슈트·손싸개가 모두 포함된 나로 뱀부 출산시리즈 세트를 한정수량으로 9만9000원(정가 24만8000원)에 선보인다.

시즌오프와 세일 행사도 대거 포함됐다. 젊은 고객들에게 인기를 끌고 있는 해외디자이너 브랜드 르메르는 2025 가을 겨울 제품을 30% 할인된 가격으로, 플리츠플리츠에서는 20% 세일을 진행한다. 영캐주얼 브랜드 룩캐스트, 마리떼 프랑소와 저버는 20~30% 세일을, 스포츠 브랜드 안다르는 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

구매 혜택도 풍성하다. 신세계 제휴카드로 당일 60만원 이상 결제하면 사용할 수 있는 3만원 신백리워드 쿠폰을 신세계백화점 앱에서 다운받을 수 있고, Good 福 DAY 특가 상품 참여 브랜드에서 20만원 이상 구매 시 2만원 쿠폰도 제공한다. 신세계 제휴 카드 사용 고객을 대상으로 1월 2일 단 하루 구매 금액에 따라 결제 시 7% 리워드를 돌려주는 특별한 프로모션도 마련했다.

현대百, 300개 브랜드 참여 …최대 50%↓

현대백화점은 오는 2일부터 18일까지 전국 백화점 점포에서 신년 시즌 할인 행사 '더 세일'을 진행한다. 행사 기간 현대백화점은 패션·리빙·스포츠 등 300여 개 브랜드의 가을·겨울 시즌 상품 등을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인해 선보인다.

점포별 대형 할인 행사도 진행한다. 무역센터점은 오는 2일부터 4일까지 지하 1층 대행사장에서 타미힐피거, 라코스테, 빈폴, 헤지스 등 인기 패션브랜드의 2025 가을 겨울 상품을 최대 30% 판매하는 '트래디셔널 패션 대전'을 진행한다. 대표 상품으로는 타미힐피거 모션헤비 구스다운(41만 9300원), 빈폴 트위드 헤링본 윈도우체크 재킷(48만 9300원) 등이 있다. 구매 금액대별 최대 7% 상품권도 증정한다.

같은 기간 판교점은 지하 1층 대행사장에서 아동 패션 브랜드 '아이러브제이' 할인 행사를 진행한다. 이번 행사는 아우터·니트 등 가을 겨울 시즌 아동 의류 상품 최대 50% 할인해 판매한다. 대표 상품으로는 윙크 스마일 맨투맨(1만 7900원), 믹스 꽈배기 니트 베스트(3만 2100원) 등이 있다.

행사 기간 이색적인 팝업스토어도 선보인다. 더현대 서울은 오는 2일부터 17일까지 지하 1층 대행사장에서 '위자드몰' 팝업스토어를 연다. 고객을 위한 특별 전시도 선보인다. 판교점은 오는 3월 8일까지 5층에 위치한 현대어린이책미술관 모카(MOKA)에서 '생각 수장고' 전시를 진행한다.

현대백화점 관계자는 "신년을 맞아 가족과 지인을 위한 선물을 준비하는 고객들을 위해 점별로 다양한 행사와 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객들에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 다양한 프로모션을 선보일 것"이라고 말했다.





