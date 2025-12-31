SK이노베이션, SK온 서산 3공장 증설 연기

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 101,200 전일대비 1,900 등락률 -1.84% 거래량 224,337 전일가 103,100 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 최재원 SK수석부회장, SK스퀘어 이동…AI·반도체 '글로벌 밸류업' 속도"석유화학, 2030년 세계 4위로"…고부가·친환경 중심 체질 개선효성重 이을 '헌드레드배거' 찾아라…영업이익률 반등株 주목 전 종목 시세 보기 close 은 31일 공시를 통해 SK온 서산 3공장 관련 투자 금액을 기존 1조7534억원에서 9363억9000만원으로 정정했다고 밝혔다.

이는 당초 계획된 총투자액을 줄인 것이 아니라 현재까지 집행된 투자 금액을 기준으로 다시 기재한 것이다.

이와 함께 투자 종료일을 기존 2025년 12월 31일에서 2026년 12월 31일로 1년 연장했다. 이는 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체)과 경영 환경 변화에 따른 것이다.

SK온은 당초 2026년 양산을 목표로 서산 3공장 증설을 추진했으나, 증설 연기에 따라 2027년 전후 가동을 본격화할 전망이다.

서산 3공장은 14GWh(기가와트시) 규모로, 전기차 배터리 14만∼16만대를 생산할 수 있는 수준이다.

SK온은 서산에 1공장(1GWh)과 2공장(6GWh)을 가동하고 있으며, 이 가운데 2공장의 3GWh를 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산으로 전환해 수요 변화에 대응할 계획이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



