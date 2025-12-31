본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

이천시, 25년째 방치된 장호원 아파트 공사 재개

정두환기자

입력2025.12.31 10:56

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2001년 업체 부도로 공사 중단
내달 공공임대주택으로 공급

경기도 이천시가 건설사 부도로 공사가 중단된 채 25년간 방치된 아파트를 다시 짓는다.


이천시는 장호원읍 이황리 355-7 일원의 장기방치 공동주택에 대한 사업계획변경 승인이 완료돼 이르면 내년 2월 중 공사를 재개할 계획이라고 31일 밝혔다.

이천시가 내년 2월 공사 재개에 나서는 장호원읍 이황리 아파트. 이 단지는2001년 건설사 부도 후 25년째 공사가 멈춘 채 방치돼 왔다. 이천시 제공

이천시가 내년 2월 공사 재개에 나서는 장호원읍 이황리 아파트. 이 단지는2001년 건설사 부도 후 25년째 공사가 멈춘 채 방치돼 왔다. 이천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이 아파트는 1998년 11월 지하 1층~지상 16층 930가구 규모로 사업계획승인을 받아 착공했지만 2001년 공정률 50% 상태에서 시공사 부도로 사업이 멈춘 후 25년째 방치돼 왔다. 이 때문에 인근 지역 주민들은 도시미관 저해, 안전사고 우려 등의 민원이 꾸준히 제기돼 왔다.

시는 현장 정비 및 안전조치를 한 후 이르면 내년 2월 공사 재개에 들어갈 계획이다. 아파트는 공공건설임대주택으로 건립되며, 착공에 앞서 내년 1월 입주자를 모집할 계획이다.


시는 이번 사업 정상화를 통해 장기간 방치로 인한 도시미관 저해와 안전 우려를 해소하고, 임대주택 공급을 통한 주거 안정에도 기여할 것으로 기대한다.


김경희 이천시장은 "앞으로도 공정별 추진 상황을 철저히 점검해 시민이 체감할 수 있는 주거환경 개선으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'[금융현미경] "얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

신기록 행진 '금속 전성시대'내년에도 반짝반짝 빛날까

'악성' 미분양 3만가구 육박…13년만 최대치

새로운 이슈 보기