삿포로 술집서 "배째라" 외치고 난동, 한국인 체포

김진선기자

입력2025.12.31 10:41

삿포로 중앙경찰서, 기물파손 혐의 체포
점원이 돈 내라고 하자 출입문 유리 파손

일본 홋카이도 삿포로의 한 술집에서 음식값을 지불하지 않겠다며 난동을 부리다가 유리문을 깨트린 50대 한국인 관광객이 체포됐다.


31일 홋카이도 지역 매체 STV에 따르면 삿포로 중앙경찰서는 28일 기물파손 혐의로 한국인 남성 A씨(51)를 현행범 체포했다.

기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽셀스.

A씨는 이날 오후 11시 30분쯤 삿포로시 주오구에 있는 한 술집에서 난동을 부리다 가게 출입문에 몸을 부딪쳐 유리를 깨뜨린 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A씨는 가게에서 음식값 3500엔(약 3만 2000원)을 지불할 것을 요구받자 "노 머니"(No Money)라고 외치며 지불을 거부했다. 또 점원과 실랑이를 벌였다.


이후 점원은 가게를 나가려는 A씨를 불렀지만, A씨는 이를 뿌리치고 그대로 출입문을 들이받아 유리 부분을 파손했다. 신고를 받은 경찰은 가게로 출동해 A씨를 체포했다. A씨는 경찰 조사에서 "변호사에게 말하겠다"고 진술한 것으로 알려졌다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
