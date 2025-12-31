동부건설, 군산항 준설토투기장 설계 적격자 선정…2627억원 규모

2공구 실시설계 적격자 선정

2627억원 규모 주관사 참여

동부건설은 해양수산부 군산지방해양수산청이 턴키 방식(설계·시공 일괄입찰)으로 발주한 '군산항 제2준설토투기장(2공구) 축조공사'의 실시설계 적격자로 선정됐다고 31일 밝혔다.

이번 사업은 전북특별자치도 군산시 국가산업단지 군산지구 서측방파호안 전면 해상 일원에 투기장 외곽호안 2.12km와 부대시설 1식을 짓는 대형 항만 인프라 프로젝트다. 총 공사금액은 2627억원이며, 동부건설이 주관사로 참여한다. 공사 기간은 착공일로부터 48개월이다.

이번 사업은 군산항과 장항항에서 항로 및 유지 준설 과정 중 발생하는 대규모 준설토를 안정적으로 처리하기 위해 추진됐다. 두 항만은 연간 약 2000만t(톤)의 화물을 처리하는 서해권 핵심 물류·산업 거점이지만, 금강 하구에 위치한 지리적 특성으로 인해 항로와 선석 구간에 토사가 반복적으로 퇴적되는 구조적 한계를 안고 있었다.

공사가 완료되면 준설토 처리 여건이 개선돼 선박의 안전한 입·출항 환경이 조성될 전망이다. 항만 운영 효율성을 높이고 서해권 물류 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에도 실질적인 기여가 이뤄질 것으로 기대된다.

동부건설은 항만·해안 구조물과 준설·투기장 분야에서 축적해 온 시공 경험을 수주 성과 요인으로 꼽았다. 동부건설은 이달에도 항만자동화 테스트베드(광양항) 구축사업 기반시설공사와 주외항 2단계(잡화부두) 개발공사를 수주한 바 있다.

동부건설 관계자는 "올해 연이은 항만공사 수주를 통해 준설·투기장·부두 조성에 이르기까지 항만 전 분야에서 축적해 온 기술력과 사업관리 역량을 시장에서 입증하는 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 꾸준한 경쟁력 강화를 통해 국가 물류 인프라 경쟁력 강화를 이끄는 핵심 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



