본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사] 하나증권

이승진기자

입력2025.12.31 09:36

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◆승진

<상무 대우>

▲ 디지털신사업실장 강기범 ▲ 프로젝트금융3실장 정기찬 ▲ 델타원솔루션실장 민환식 ▲ 채권금융실장 이병철 ▲ 외화운용실장 양태희 ▲ S&T기획실장 김성기 ▲ 홍보실장 백창훈


◆인사

<본부장 신임>

▲ 투자상품본부장 김현엽

<부서장 신임>

▲ SME실장 이정호 ▲ 프로젝트금융1실장 박준용 ▲ 프로젝트금융4실장 이재일 ▲ WM기획실장 안혜진 ▲ 연금전략실장 차민정 ▲ FICC Sales실장 김혜인 ▲ 금융상품운용실장 신동범 ▲ RP운용실장 남기훈 ▲ 연금지원실장 서기영 ▲ IT BRM실장 오흥식 ▲ 랩운용실장 안영초 ▲ 종합금융실장 이기혁 ▲ 해운대지점장 김지선 ▲ 부산금융센터 부센터장 김지하

<부서장 전보>

▲ 영업추진실장 김성철 ▲ 영업지원실장 곽영출 ▲ 연금영업실장 이동욱 ▲ 수원금융센터장 전찬훈 ▲ 압구정금융센터 부센터장 한주희 ▲ 올림픽WM센터 지점장 오유리 ▲ 리스크기획실장 서주희 ▲ 리스크관리실장 신진호 ▲ Club1WM센터장 김용수 ▲ 반포WM센터장 오은주 ▲ 분당WM센터장 황순배 ▲ 영업부금융센터장 송희주





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰] "한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다진화하는 '모임통장'

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

檢, 수능 '일타강사' 현우진·조정식… '문항 거래' 불구속 기소

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

'악성' 미분양 3만가구 육박13년만 최대치

"소프트뱅크, 오픈AI에 400억달러 투자 완료"

새로운 이슈 보기