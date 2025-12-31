"소프트뱅크, 오픈AI에 400억달러 투자 완료"

지난 2월 투자 약정 이행…10% 지분 확보

소프트뱅크가 오픈AI에 대한 400억달러 투자 약정을 완료했다고 미 경제방송 CNBC가 복수의 소식통을 인용해 30일(현지시간) 보도했다.

CNBC에 따르면 소프트뱅크는 최근 오픈AI에 투자 약정 잔금인 220억~225억달러의 납입을 마쳤다. 소프트뱅크는 앞서 지난 4월 80억달러를 오픈AI에 직접 출자한 데 이어, 공동투자자들과 함께 100억달러를 추가 조성하는 등 단계적으로 자금을 집행해왔다. 이에 따라 소프트뱅크는 지난 2월 오픈AI의 기업가치 2600억달러를 기준으로 400억달러를 투자하겠다고 약정한 내용을 연내에 모두 이행하게 됐다.

오픈AI의 기업가치 평가액은 이후 급격히 상승해 지난 10월 5000억달러로 치솟았고, 기업공개(IPO)에 나설 경우 1조달러까지 인정받을 수 있다는 관측이 나온다.

이번 투자로 소프트뱅크의 오픈AI 지분율은 10%를 넘어섰다. 마이크로소프트(MS)와 비영리 오픈AI 재단에 이어 핵심 주주로서 입지를 굳힌 것이다. 오픈AI는 지난 10월 공익과 영리를 동시에 추구하는 공익법인(PBC)으로 기업구조를 개편하면서 MS와 재단의 지분율을 각각 27%와 26%로 정리했다.

소프트뱅크의 이번 오픈AI 투자액 일부는 양사와 오라클이 공동으로 추진하는 미국 내 초대형 데이터센터 건설 프로젝트 '스타게이트'에 배정된다. 소프트뱅크는 전날에도 AI 인프라에 투자하는 자산운용사 디지털브리지를 40억달러에 인수한다고 발표하는 등 AI 투자 생태계를 확장하고 있다.

소프트뱅크는 오픈AI에 대한 투자 재원을 마련하고자 보유하고 있던 58억달러 규모의 엔비디아 지분을 지난달 전량 매각했다. 당시 손정의 회장은 "오픈AI 등에 투자하기 위해 울며 겨자 먹기로 (매각)했다"며 "사실은 한 주도 팔고 싶지 않았다"고 말한 바 있다. 그러면서 10년간 10조달러를 투자하면 불과 반년 만에 회수할 수 있다며 일각에서 제기하는 'AI 거품론'을 일축했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



