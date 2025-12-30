새해 첫 날부터 할인…이마트 '고래잇' vs 롯데마트 '통큰데이'

이마트 1월 1일~7일, '고래잇페스타' 개최

롯데마트 1월 1일~4일, 새해 첫 통큰데이 행사

민물장어·갈비 등 인기 먹거리 행사

이마트와 롯데마트가 새해 첫날부터 대규모 할인전을 개최한다고 30일 밝혔다.

이마트는 내년 1월 1일부터 7일까지 7일간 '고래잇 페스타'를 열고 민물장어, 갈비 등을 반값에 선보인다.

이마트가 내년 1월 1일부터 7일까지 7일 간 '고래잇 페스타'를 연다. 이마트 제공

먼저 30t 규모의 역대 최대 물량을 확보한 '복 많이 민물장어(700g)'는 신세계포인트 적립 시 50% 할인한 2만7800원에 판매한다. '황제 민물장어(100g)'는 4980원에 특가에 선보인다.



LA갈비, 찜갈비 등 역대 최대 물량(160t)으로 준비한 갈비는 행사카드 전액 결제 시 최대 반값에 판매한다. 대표 인기 상품인 '이판란(30구)'도 행사카드 전액 결제 시 40% 할인된 8988원에 판매한다. 국내산 삼겹살·목심은 신세계포인트 적립 시 반값 할인 혜택을 받을 수 있다.

이외에도 '쿠쿠 파워클론 로봇청소기'는 행사카드 전액 결제 시 30만원 할인된 39만9000원에 판매한다. 또 인기 탈모케어 상품 '그래비티 엑스트라 스트롱 샴푸', '닥터그루트 탈모·두피 토탈케어 라인 샴푸·컨디셔너 세트', 좋은느낌과 협업한 생리대 '에어리 입는 오버나이트' 등은 4950원 균일가로 구성했다.

이번 행사는 SSG닷컴 이마트몰, 이마트 에브리데이, 노브랜드 전문점에서도 같은 기간 동일하게 진행된다.

롯데마트는 내년 1월 1일부터 4일까지 나흘 간 '통큰데이' 행사를 연다. 롯데쇼핑 제공

롯데마트는 내년 1월 1일부터 4일까지 나흘간 '통큰데이' 행사를 연다. 롯데마트는 2026년부터 통큰데이를 월 1회 정기 할인 행사로 운영할 예정이다.

통큰데이는 롯데마트·슈퍼 전 점포와 롯데마트 맥스(MAXX), 롯데마트 제타(ZETTA)에서 동시에 진행된다.

첫 행사 대표 상품으로 새해 가족 먹거리 4종을 반값에 선보인다. '찜갈비(100g·냉장·미국산)'를 행사 카드 결제 시 1000원대 가격으로 내놓고, 2일부터 4일까지 '신년 맞이 1등급 한우 등심(100g·냉장·국내산)'도 50% 할인가로 만나볼 수 있다. '끝돼 삼겹살·목심(각 100g·냉장·수입 돼지고기)'은 엘포인트(L.POINT) 회원에게 반값 혜택을 제공한다. '새해 초특가 활대게(100g·냉장·러시아산)'은 50% 할인한 4495원에 선보인다.

이외에도 떡국 재료, 과일, 채소, 가공 먹거리 등 할인 행사를 진행한다. '오늘좋은 우리쌀 떡국떡(700g)'은 엘포인트 회원에게 3450원에 판매하고, 'CJ·오뚜기·풀무원·사조대림 냉동만두 11종'은 1+1 프로모션을 진행한다. 겨울철 인기 품목 '상온 국물요리 전 품목'은 1+1, '코코아 전품목'은 2+1 혜택을 제공하고 '호빵 전 품목'은 행사 카드로 2개 이상 구매 시 30% 저렴하게 판매한다.

또 새해를 맞아 병오년 콘셉트의 '1865 카베르네 소비뇽 적토마 에디션(750㎖)'을 엘포인트 회원에게 2만원대에 선보일 계획이다.





박재현 기자



