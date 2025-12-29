유튜버 올리버쌤 "한국행 결정 아냐… 美 상황 공유했을 뿐"

"韓 의료 무임 승차 오해 빚어"

"날 선 댓글들 아프게 느껴져"

구독자 226만명 이상을 보유한 인기 유튜버 '올리버쌤'이 미국 생활의 어려움을 토로해 화제가 됐다. 다만 올리버쌤은 한국행을 결정한 것은 아니라며 해명에 나섰다.

올리버쌤은 28일 자신의 유튜브 채널 영상 댓글을 통해 "대형 언론사들이 저희가 한국행을 결정했다는 기사를 발행했다"며 "저희는 미국 텍사스에 처한 가족 상황을 공유하고 고민을 나눴을 뿐, 구체적인 행방 결정을 내린 적도 한국을 언급한 적도 없다"고 강조했다.

유튜버 올리버쌤.

이어 "잘못된 기사로 우리 가족이 한국 의료시스템을 무임 승차하겠다는 오해를 빚어 부정적인 댓글을 많이 받고 있다"며 "이미 정말 어려운 시기를 보내고 있기에 날 선 댓글이 더 마음 아프게 느껴진다. 정정 보도를 부탁드린다"고 덧붙였다.

앞서 올리버쌤은 지난 26일 '한국인 와이프와 미국 이민 8년 차, 이제는 진짜 포기합니다'라는 제목의 영상을 게재한 바 있다. 이 영상에서 그는 미국 생활 도중 겪은 금전, 기후, 기반시설 등 여러 어려움을 설명했다. 올리버쌤은 미국인으로, 22세 때부터 8년간 한국에서 거주하다가 2018년부터 미국 텍사스로 돌아간 상태다.

그는 "텍사스는 여름에 40도가 넘는다. 아이를 출산하기 2주 전에도 전력난이 생겨서 다 멈췄다"며 "그때 300명 정도가 사망했다. 당장 내년 여름에도 이런 정전이 일어날 텐데 40도 폭염을 견딜 자신이 없다"고 했다.

또 "한 달에 (의료 보험료를) 400만원가량 내고 있는데, 대접은 열악하다. 이곳은 아프면 소모품처럼 없어지는 곳"이라며 토로하기도 했다. 그러면서 "2년 동안 고민한 문제다. 물가상승률, 특히 병원 문제 때문에 마음을 확실히 먹었다. 이 이민 생활을 끝내야 할 것 같다"고 했다.

한편 올리버쌤은 2016년 한국인 아내와 결혼, 슬하에 두 딸을 두고 있다. 그가 운영하는 유튜브 채널에는 미국 문화, 가족과의 일상 등 다양한 콘텐츠가 올라온다.





임주형 기자



