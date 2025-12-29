[포토] AI 자율운항선박, 조선·해양 민관 '원팀' 출범

29일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 산업부-해수부 공동 자율운항선박 M.AX 얼라이언스 전략회의에서 김정관 산업통상부 장관(왼쪽에서 세번째)과 김성범 해양수산부 장관 직무대행 등 참석자들이 업무협약서에 서명 후 기념촬영을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>