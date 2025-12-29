"서류 싹 없애고 전원 면접본다"…개성 사라지자 '특단의 조치' 낸 日기업

"생성형 AI 확산에 지원서 변별력 약화"

로토제약·중소기업까지 채용 방식 전환

생성형 인공지능(AI)의 일상화가 일본 기업들의 채용 관행을 바꾸고 있다. AI를 활용한 자기소개서가 보편화되면서 지원자 간 변별력이 떨어지자 서류 전형을 과감히 폐지하고 지원자 전원을 면접으로 평가하는 기업들이 잇따르고 있다. 일부 중소기업에서는 지원자 수가 오히려 늘어나는 등 예상 밖의 효과도 나타나고 있다.

기사 이해를 돕기 위한 면접 이미지. 펙셀스 AD 원본보기 아이콘

28일 아사히신문 등에 따르면 일본 로토제약은 2027년 4월 신입사원 채용부터 자기소개서 기반의 서류 전형을 폐지하고 지원자 전원을 대상으로 면접을 실시하기로 했다. 지원자는 희망 시간을 예약한 뒤 인사 담당자와 약 15분간 면담을 진행하며 면담은 대면을 원칙으로 전국 8개 지역에서 이뤄진다. 이후 면접과 협업 과제 전형 등을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

"자소서 개성 사라졌다"…AI 확산에 기업 평가 방식 전환

로토제약은 "AI 활용 자체를 문제 삼는 것은 아니다"라며 "AI 사용이 늘면서 개성이 드러나는 자기소개서가 줄어들었고 이에 따라 대화를 통한 평가 방식을 택했다"고 설명했다. 채용 초기부터 대면 소통을 강화하면 지원자의 기업 이해도가 높아져 조기 이직 감소 효과도 기대된다고 덧붙였다.

일본에서는 취업 준비 과정에서 AI 활용이 이미 보편화된 상태다. 대형 취업 포털 마이나비가 내년 3월 졸업 예정인 전국 대학생·대학원생을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 취업 활동에서 AI를 활용한 경험이 있다고 답한 비율은 67%에 달했다. 활용 목적(복수 응답)으로는 자기소개서 첨삭이 69%로 가장 많았고 자기소개서 작성을 AI에 맡긴다는 응답도 41%를 기록했다.

오사카부의 한 대학에 재학 중인 3학년 학생은 아사히신문에 "꼭 가고 싶은 회사가 아닐 경우 지원 동기를 쓸 때 AI의 도움을 받은 적이 있다"며 "자기소개를 아예 AI에 맡기는 친구들도 있다"고 말했다.

중소기업부터 대기업까지 '서류 없는 채용' 확산

중소기업을 중심으로 한 변화도 이어지고 있다. 주방기기 제조업체 나카니시제작소는 지난해 10월 서류 전형을 폐지하고 적성검사 후 지원자 전원과 면담하는 방식을 도입했다. 그 결과 통상 약 200명 수준이던 지원자 수가 올해 신입 채용에서는 약 350명까지 늘었다. 저출산·고령화로 인한 인력난을 겪는 일본 기업들에게는 긍정적인 변화로 평가된다.

나카니시제작소는 내년 봄 채용 인원을 기존 약 20명에서 50명 수준으로 확대할 계획이다. 회사 관계자는 "채용 비용은 늘었지만 지원자들이 회사를 이해한 상태로 입사하게 됐다"며 "인력난에 시달리는 중소기업을 중심으로 서류 전형 폐지 흐름은 확산할 가능성이 있다"고 말했다.

대기업들도 채용 방식을 조정하고 있다. 일본 통신·IT 기업 소프트뱅크는 올해 1월부터 자기소개서 제출을 폐지하고 자기소개 영상을 활용한 전형을 도입했다. 요코하마은행 역시 자기소개서 대신 1분 분량의 영상 제출 방식으로 신입 채용을 진행하고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>