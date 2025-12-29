정용진 신세계그룹 회장 "모든 준비 끝났다…2026년, 'TOP의 본성' 회복 "

정용진 신세계그룹 회장 2026년 신년사

"도약을 위한 준비 끝나"…'과감한 혁신' 주문

정용진 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 250,000 전일대비 2,500 등락률 +1.01% 거래량 4,467 전일가 247,500 2025.12.29 09:28 기준 관련기사 [클릭 e종목]"신세계, 백화점 호조 내년 지속…목표가 상향"도심 최고층부터 테마파크까지…병오년 새해맞이 카운트다운신세계프라퍼티, 유통산업 상생·협력 산업부 장관 표창 전 종목 시세 보기 close 그룹 회장은 29일 "2026년은 다시 성장하는 해"라며 "모든 준비는 마쳤으니 다시 높게 날아오르자"고 말했다.

정 회장은 이날 신년사를 통해 "큰 도약을 위해서는 그만큼 고통을 이겨내야 한다"며 "2025년까지 실행한 신세계그룹의 결단들은 도약을 위한 준비였고 이제 준비는 끝났다"며 이같이 말했다.

정용진 신세계그룹 회장. 신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

그러면서 "성장의 2026년을 위해 과감히 혁신하는 '톱(Top)의 본성'을 발휘해야 하고 과거 생각을 완전히 뒤집을 수 있는 '패러다임 시프트'를 해야 한다"고 주문했다.

2025년을 기점으로 다시 점포 수를 늘리기 시작한 이마트, 미식과 럭셔리에서 독보적 경쟁력을 구축한 백화점, 젊은 고객을 겨냥한 매장과 상품을 선보인 이마트24, 알리바바와의 협업으로 새로운 여정을 시작한 지마켓 등 신세계가 실행했던 전략들이 2026년 본격적인 성과로 이어져야 한다는 다짐이다.

정 회장은 성장을 위한 지향점으로 '고객'을 강조했다. 그는 "고객이란 말은 지독할 만큼 강조해도 지나치지 않다"며 K푸드와 K팝, K패션에 전 세계가 열광하고 있고 'K라이프 스타일'을 이끄는 것이 변화를 즐기는 신세계의 고객들이라고 말했다. 그는 "우리 고객들을 세계가 주목한다는 것은 고객들이 바라는 걸 예측하고 실현하는 우리 본업의 가치가 더 높아졌다는 의미"라고 덧붙였다.

정 회장은 "고객이 가장 사랑하는 기업으로 크게 성장하려면 1등 기업의 품격과 자신감이 있어야 한다"며 신세계 임직원이 갖춰야 할 핵심 자세로 '탑의 본성'을 회복할 것을 주문했다.

그는 "기존 전략을 개선하는 정도가 아니라 생각을 바꾸고 룰을 새로 세우며 고객 욕구 자체를 재창조하라"며 "고객이 과거 고객 그 이상인 것처럼 우리 역시 지금의 신세계 그 이상이어야 한다"고 강조했다.

정 회장은 "신세계가 새로운 걸 시도했을 때 박수보다는 안될 거라는 우려를 받을 때가 더 많았다"며 "그때마다 부정적 시선을 넘고 성과를 만들어낸 신세계의 역사를 이어가자"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>