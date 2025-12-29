본문 바로가기
삼성물산 건설부문, 주차관제 기업 3곳과 업무협약…홈닉 주차관리 단지 확대

한진주기자

입력2025.12.29 09:13

아마노코리아·대영IoT·다래파크텍과 MOU
3사 시스템 적용 단지에서 홈닉 기반 주차관리 제공

삼성물산의 홈 플랫폼 '홈닉'을 통해 주차 관제 서비스를 지원하는 단지가 확대된다. 주차 관제 전문기업들과 협업을 확대해 래미안 외 브랜드 단지에서도 홈닉을 이용해 방문차량 등록부터 아파트케어 등 다양한 서비스를 이용할 수 있게 된다.


삼성물산은 지난 26일 아마노코리아, 대영IoT, 다래파크텍 등 주차관제 전문기업 3곳과 MOU를 맺고 이들의 주차관제 시스템이 적용된 아파트 단지에서 홈닉 앱 기반 주차 관리 환경을 제공한다고 29일 밝혔다. 삼성물산 제공

삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)은 아마노코리아, 대영IoT, 다래파크텍 등 주차관제 전문기업 3곳과 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다. 3사의 주차관제 시스템이 적용된 아파트 단지에서 홈닉 앱 기반 주차 관리 환경을 제공한다.

아파트 입주민들은 홈닉을 통해 방문차량 등록과 주차 관리, 불법 주차 신고 기능을, 관리사무소는 단지 주차장 이용 현황 관리를 무료로 이용할 수 있다.


삼성물산의 홈플랫폼 '홈닉(Homeniq)'에는 이미 주차관제 전문기업 아이파킹, 넥스파와 연동돼있다. 권선5상록아파트, 고덕리엔파크2단지, 래미안 인덕원 더포인트, 동탄2 신동포레 입주민들이 홈닉의 주차관제 서비스를 활용하고 있다. 향후 위례 래미안 e편한세상 등 더 많은 단지로 확대될 전망이다.


삼성물산의 홈플랫폼 홈닉은 주차관제 서비스 뿐만 아니라 입주민의 단지 생활 서비스로 확장하고 있다. 홈닉이 제공하는 아파트 케어와 단지 모임 등 라이프케어 서비스를 함께 활용할 수 있어 입주민의 생활이 더욱 편리해질 예정이다.

현재 홈닉은 래미안 뿐만 아니라 타 브랜드 아파트(SK에코플랜트, 한화, 두산건설, HS화성, 우미건설, 호반건설 등)로 적용을 확대하고 있다. 개방형 플랫폼의 장점을 살려 신축단지 뿐만 아니라 구축단지에도 도입해 플랫폼 생태계를 확장할 계획이다.


지소영 삼성물산 H&B플랫폼사업팀장(상무)은 "이번 MOU를 통해 관리사무소의 운영 효율 개선은 물론, 입주민 모두가 일상 속에서 '더 나은 변화(Change Better)'를 체감할 수 있는 아파트 라이프케어 솔루션을 실현하는 것이 목표"라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
