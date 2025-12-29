자체소각 180t·잔여물량 130t도

위탁업체 계약으로 모두 처리 예정

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2026년 1월 1일부터 시행되는 수도권매립지 생활폐기물 직매립 금지 정책에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 폐기물 처리 방안을 마련하고 자원순환 체계를 구축하는 등 시민 불편 최소화에 최선을 다하고 있다고 29일 밝혔다.

고양환경에너지시설. 고양특례시 제공

현재 고양시에서 하루 평균 발생하는 생활폐기물은 약 310t으로, 이 가운데 약 180t은 시가 보유한 공공 소각시설인 고양환경에너지시설을 통해 안정적으로 처리되고 있다.

이는 고양시 전체 생활폐기물 발생량의 절반 이상을 자체 처리할 수 있는 생활폐기물 처리시설로, 직매립 금지 시행 이후에도 폐기물 관리의 자립도를 확보하는 기반이 되고 있다.

고양시는 자체 소각시설 처리 용량을 초과하는 하루 약 130t의 생활폐기물에 대해서도 선제적인 대응 방안을 마련했다.

민간 처리용역을 사전에 발주해 처리 시스템을 확보하고 있으며, 현재 추진 중인 용역은 4~5개 업체가 공동도급 형태로 참여하는 방식으로 계약이 진행되고 있다.

이를 통해 특정 업체나 시설에 문제가 발생하더라도 즉각 대체 처리가 가능한 분산형 처리망을 구축해, 폐기물 처리의 안정성을 한층 강화했다. 시는 자체 시설의 효율적 운영과 민간 처리시설의 연계를 통해 직매립 금지 정책 시행에 따른 영향은 크지 않을 것으로 전망하고 있다.

시는 음식물류 폐기물 감량 정책을 지속 추진한 결과, 최근 3년간 연평균 약 3300t, 총 9809t을 감량했다.

실제로 관내 가정과 소형 음식점에서 발생한 음식물류 폐기물은 2021년 8만8499t에서 2024년 7만8690t으로 크게 감소했다.

또한 2025년 기준 RFID 종량기 1,292대(시 지원 및 건설사 설치 포함)를 보급해 배출 환경을 개선하고 있으며, 신규 공동주택에는 RFID 종량기 설치를 의무화하는 제도적 기반도 마련했다. 아울러 관내 공공기관 구내식당 7곳에는 대형감량기를 설치해 발생 단계부터 음식물류 폐기물을 줄이는 감량 정책을 추진하고 있다.

이와 함께 시는 음식물쓰레기 줄이기 홍보자료를 제작·배포하고, 공공청사 구내식당에서는 '잔반 제로데이' 캠페인을 운영해 공직사회부터 감량 문화를 확산시키는 등 인식 개선을 위한 노력도 병행하고 있다.

고양시, 생활폐기물 직매립 금지 대비 시민불편 최소화 총력. 고양특례시 제

고양시는 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 재활용 활성화를 통한 감량 정책도 적극 추진 중이다.

공동주택 관리사무소, 어린이집·유치원, 초등학교 등 희망 기관을 대상으로 연간 약 80회, 2,000여 명이 참여하는 '찾아가는 쓰레기 줄이기 교육'을 실시해 올바른 분리배출 문화 확산에 힘쓰고 있다.

또한 시민 참여형 인센티브 제도인 '자원순환가게'와 '순환자원 회수로봇'을 운영해 고품질 재활용품을 회수하고 있다. 자원순환가게는 2021년 1개소에서 2025년 15개소로 확대됐으며, 순환자원 회수로봇 역시 2대에서 11대로 늘어 현재까지 약 1만 5천 명이 이용하는 등 재활용품 회수량 증가와 탄소 저감에 기여하고 있다.

시 관계자는 "시에서는 생활폐기물 직매립 금지로 인해 시민들에게 불편을 끼치지 않도록 최선을 다하고 있다"며 "시민 여러분께서도 생활폐기물 배출량이 줄어들 수 있도록 적극적인 도움을 요청드린다"라고 당부했다.

시는 앞으로도 자원순환 중심의 폐기물 관리 정책을 통해 직매립 금지 정책에 안정적으로 대응하고, 쾌적한 도시 환경 조성에 힘쓸 계획이다.





고양=이종구 기자



