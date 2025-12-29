본문 바로가기
[날씨]전국 대체로 흐림…곳곳에 눈·비

임춘한기자

입력2025.12.29 07:34

월요일인 29일은 전국 대부분 지역이 대체로 흐리고, 곳곳에 눈이나 비가 내리는 곳이 있겠다.


경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다. 연합뉴스

경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 적설량은 강원 산지 2∼7㎝, 강원 내륙 1∼5㎝, 경기 북동부 1㎝ 안팎이다. 예상 강수량은 수도권, 강원 내륙·산지, 충청권 5㎜ 안팎, 전북 5㎜ 미만, 경북 서부 내륙·북동 내륙 및 산지·울릉도·독도 1㎜ 안팎이다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 3.8도, 인천 5.1도, 수원 2.7도, 춘천 0.9도, 강릉 8.0도, 청주 2.9도, 대전 1.5도, 전주 3.3도, 광주 3.1도, 제주 10.1도, 대구 0.2도, 부산 8.0도, 울산 4.7도, 창원 4.1도 등이다. 낮 기온은 5∼14도로 예보됐다.


미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북·대구는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.


바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
