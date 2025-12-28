'통일교 특검' 논란에 대통령실 "성역 없이 수사하면 어떤 형식이든 무관"

대통령실이 통일교 특검 입법과 관련한 정치권 내 공방과 관련해 성역 없는 수사라면 어떤 형식이든 무관하다는 입장을 내놨다.

28일 이규연 대통령실 홍보소통수석은 청와대 춘추관에서 브리핑을 통해 "이재명 대통령은 성역 없는 수사가 진행된다면 어떤 형식이든 상관이 없다는 생각을 가지고 있다"며 "국교를 인정하지 않고 정치와 종교의 유착을 금하는 헌법 정신에 따라 수사가 진행될 것"이라고 말했다. 다만 신천지를 수사 대상에 포함할지 여부에 대해서는 "구체적으로 특정 종교를 짚어서 말하는 것은 부적절하다"고 답변했다.

또한 범정부 차원의 조사를 진행하겠다고 발표하기 직전 쿠팡이 내놓은 자체 조사 결과와 관련해서는 "배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 주재하에 각 부처에서 대책을 세우고 실행해나갈 예정"이라며 "대통령실의 별도 입장은 없다"고 말했다.

한편 김병기 더불어민주당 원내대표의 각종 비위 의혹과 관련해서는 "대통령실에서 언급하기 어렵고, 부적절하다"면서 말을 아꼈다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



