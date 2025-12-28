이혜훈 기획처 초대 장관 후보자는 누구…보수 3선 출신 경제통

정부조직 개편에 따라 새로 출범하는 기획예산처 장관으로 낙점된 이혜훈 후보자는 국민의힘 전신인 한나라당·새누리당·미래통합당에서 3선 국회의원을 지낸 경제통 정치인이다. 보수정당 출신 인사라는 점에서 이재명 정부 출범 이후 가장 파격적인 국무위원 인사라는 평가가 나온다.

이 후보자는 부산 태생으로 마산제일여고와 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 UCLA에서 경제학 박사학위를 받았다. 한국개발연구원(KDI)을 거쳐 청와대, 기획예산처, 국무총리실, 보건복지부 등에서 자문위원을 지내는 등 정책통으로 입지를 다졌다.

국회에는 2004년 한나라당 여성 경제학자 공천이라는 타이틀로 화려하게 입성했다. 이어 2008년 18대 국회의원 선거에서 재선에 성공했고 2016년 20대 국회의원 선거에서 새누리당 출신으로 국회에 재입성했다. 지역구는 모두 서울 서초갑이었다. 박근혜 전 대통령 탄핵 정국에서 새누리당을 탈당해 바른정당 창당에 동참했다.

이 후보자는 4선 국회의원을 지낸 김태호 전 내무부 장관의 며느리로, 게임이론의 연구 권위자인 김영세 연세대학교 경제학과 교수와는 UCLA 박사과정 중 만나 결혼해 슬하에 3남을 두고 있다.





