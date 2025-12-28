1000회 프로포폴 투약해 8억원 수익…檢, 의료용 마약사범 41명 적발

서울중앙지검 단속 결과 발표

이른바 '공부 잘하는 약'으로 잘못 알려진 메틸페니데이트(ADHD 치료제) 등을 불법 처방한 의사와 투약자 등이 검찰에 덜미를 잡혔다. 프로포폴을 1000회 가까이 투약해 8억원의 불법 이익을 거둔 의사 등도 적발됐다.

서울중앙지검 강력범죄수사부(이태순 부장검사)는 이 같은 내용이 담긴 '2025년 서울중앙지검 의료용 마약범죄 단속 결과'를 28일 발표했다.

서울중앙지검은 올해 총 41명의 의료용 마약사범을 입건하고, 이 가운데 6명을 구속기소하고 18명을 불구속 기소했다. 사회 복귀가 가능하다고 판단한 13명은 기소유예 처분했으며, 4명은 아직 처분이 결정되지 않아 기소중지 상태다.

주요 단속 사례를 살펴보면, 2021년 3월부터 3년에 걸쳐 62명에게 989회에 걸쳐 프로포폴을 반복적으로 투약해주고 8억원 상당의 수익을 챙긴 의사 A씨를 구속기소하고, 투약자 3명을 불구속 기소했다.

또 2018년부터 6년여에 걸쳐 ADHD 치료제, 수면제, 다이어트약 2만정 등을 불법 처방한 의사 B씨도 불구속 기소됐다. 성형외과를 운영하며 10명에게 5억원을 받고 75회에 걸쳐 프로포폴을 투약한 뒤 진료기록부를 조작하고, 정신을 잃은 여성 피해자를 성폭행한 혐의를 받는 의사 C씨도 불구속 기소됐다. 아울러 '제2의 프로포폴'로 불리는 에토미데이트를 불법 유통해 10억원가량을 챙긴 공급책들도 검찰에 적발됐다.

서울중앙지검은 지난해 2월 의료용 마약전문 수사팀을 출범하고 집중적인 단속을 벌여왔다. 검찰 관계자는 "지난달부터 의료용 마약 전문 수사팀을 기존 1개 팀에서 2개 팀으로 확대·개편해 대응 역량을 강화했다"면서 "앞으로도 의료용 마약류 불법유통 범죄를 엄단하고 투약자들의 정상적인 사회 복귀를 지원하겠다"고 강조했다.





